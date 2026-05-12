Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura: qué partidos se juegan este martes y cómo verlos en vivo

Este martes comienzan los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 con los choques entre Belgrano-Unión y Argentinos Juniors contra Huracán, que definirán dos lugares en las semifinales que se disputarán durante el fin de semana.
Belgrano, Huracán, Unión, Argentinos Juniors, Rosario Central, Racing, River y Gimnasia La Plata son los equipos que pelearán por avanzar y llegar a la final que se disputará el domingo 24 de mayo en Córdoba.
Este martes comienzan los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 con los choques entre Belgrano-Unión y Argentinos Juniors contra Huracán, que definirán dos lugares en las semifinales que se disputarán durante el fin de semana.
Los encuentros serán mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo la final, que se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
El primer cotejo será entre Belgrano y Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra, más conocido como el Gigante de Alberdi, en la capital cordobesa.
El Pirata logró la clasificación gracias al histórico triunfo ante su clásico rival, Talleres, por 1 a 0 con el gol de Francisco González. Para esta instancia, Ricardo Zielisnki no podrá contar con Lucas Passerini, quien fue expulsado tras un fuerte intercambio con Guido Herrera, arquero de La T.
Por su parte, el Tatengue pasó los playoffs tras eliminar a Independiente Rivadavia, que había sido el mejor equipo de la primera fase, al vencerlo por 2-1 en Mendoza gracias a los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.
El segundo partido será a las 21.30, cuando Argentinos Juniors volverá a ser local en La Paternal ante Huracán.
El Bicho se impuso por 2 a 0 ante Lanús con goles de Tomás Molina e Iván Bravo. Para este choque, Nicolás Diez pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición para seguir avanzando en la instancia.
Por su parte, el Globo ganaron 3 a 2 ante Boca en un partido lleno de emociones. Sin embargo, Diego Martínez no podrá contar con Eric Ramírez y Fabio Pereyra quienes vieron la tarjeta roja por juego brusco grave y por doble amarilla tras discutir la sanción a su compañero, respectivamente.