Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura: qué partidos se juegan este martes y cómo verlos en vivo

Belgrano, Huracán, Unión, Argentinos Juniors, Rosario Central, Racing, River y Gimnasia La Plata son los equipos que pelearán por avanzar y llegar a la final que se disputará el domingo 24 de mayo en Córdoba.

Este martes comienzan los partidos de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 con los choques entre Belgrano-Unión y Argentinos Juniors contra Huracán , que definirán dos lugares en las semifinales que se disputarán durante el fin de semana.

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Los encuentros serán mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo la final, que se disputará el domingo 24 de mayo a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El primer cotejo será entre Belgrano y Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra , más conocido como el Gigante de Alberdi, en la capital cordobesa.

El Pirata logró la clasificación gracias al histórico triunfo ante su clásico rival, Talleres, por 1 a 0 con el gol de Francisco González. Para esta instancia, Ricardo Zielisnki no podrá contar con Lucas Passerini, quien fue expulsado tras un fuerte intercambio con Guido Herrera, arquero de La T.

Por su parte, el Tatengue pasó los playoffs tras eliminar a Independiente Rivadavia , que había sido el mejor equipo de la primera fase, al vencerlo por 2-1 en Mendoza gracias a los goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

Belgrano-Unión: horario y cómo verlo en vivo

Hora: 19

19 Televisión: ESPN Premium

ESPN Premium Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi)

Julio César Villagra (Gigante de Alberdi) Árbitro: Andrés Merlos

Andrés Merlos VAR: Fernando Echenique

Belgrano vs. Unión: probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.





Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski. Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Argentinos Juniors vs. Huracán, por los cuartos de final del Torneo Apertura

El segundo partido será a las 21.30, cuando Argentinos Juniors volverá a ser local en La Paternal ante Huracán.

El Bicho se impuso por 2 a 0 ante Lanús con goles de Tomás Molina e Iván Bravo. Para este choque, Nicolás Diez pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición para seguir avanzando en la instancia.

Por su parte, el Globo ganaron 3 a 2 ante Boca en un partido lleno de emociones. Sin embargo, Diego Martínez no podrá contar con Eric Ramírez y Fabio Pereyra quienes vieron la tarjeta roja por juego brusco grave y por doble amarilla tras discutir la sanción a su compañero, respectivamente.

Argentinos Juniors vs. Huracán: horario y cómo verlo en vivo

Hora: 21:30

21:30 Televisión: TNT Sports

TNT Sports Estadio: Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona Árbitro: Fernando Echenique

Fernando Echenique VAR: Hernán Mastrángelo

Argentinos Juniors vs. Huracán: probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.





Brayan Cortés; Sebastián Prieto, Román Riquelme, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez. Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo, Lucas Blondel; Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.