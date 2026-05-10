10 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra San Lorenzo en los octavos del Torneo Apertura 2026

El Millonario se impuso por penales en un encuentro vibrante con el Ciclón en el Monumental tras empatar 2-2, por lo que avanzó a la siguiente instancia del campeonato.

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River piensa en su próximo partido.

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El partido por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 será el próximo para River, aunque todavía debe definirse el rival. Por lo pronto, se llevará adelante entre semana y, sin importar si jugará con Vélez o Gimnasia y Esgrima La Plata, el Millonario afrontará el encuentro en el Monumental ya que terminó en el segundo puesto de la Zona B, mientras que el Lobo finalizó sexto y el Fortín en el tercer lugar de la Zona A.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de Liniers se produjo el 22 de febrero, cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó 1-0 en el estadio José Amalfitani con un gol de Manuel Lanzini, por la fecha 6 del Apertura. En tanto, el antecedente más reciente con el elenco platense fue el 28 de enero, cuando el Millonario se impuso 2-0 con un doblete de Juan Fernando Quintero por la segunda jornada.

En tanto, en el plano internacional, River tiene dos encuentros pendientes por el Grupo H de la Copa Sudamericana, contra Bragantino y Blooming, partidos que también se disputarán en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet deberá hacer valer las más de 80.000 localidades que sus fanáticos ocupan en cada fecha en estos encuentros definitorios.

Chacho Coudet
El entrenador de River, Eduardo Coudet.

El entrenador de River, Eduardo Coudet.

Giovanni Simeone no descartó volver a River en junio, pero habló de otro club

El delantero Giovanni Simeone rompió el silencio y habló sobre su chance concreta de volver a River en junio. Si bien no descartó regresar al club que lo vio nacer, planteó la posibilidad de continuar su carrera en otro conjunto europeo. De todas, maneras reconoció el peso del factor familiar al momento de tomar una decisión: "Extraño bastante Argentina".

En una entrevista para el canal de Youtube @Gianfrancok, el delantero de 30 años reveló que los dos clubes donde le gustaría tener una segunda etapa futbolística son River y Napoli.

"Dos lugares. Napoli me encantaría. No sé si jugador o qué. Y, en Argentina, en River", expresó el hijo del Cholo Simeone, que fue campeón de la Serie A en dos oportunidades con el equipo napolitano en 2023 y 2025.

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