Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra San Lorenzo en los octavos del Torneo Apertura 2026 El Millonario se impuso por penales en un encuentro vibrante con el Ciclón en el Monumental tras empatar 2-2, por lo que avanzó a la siguiente instancia del campeonato. Por + Seguir en







River piensa en su próximo partido. X (@LigaAFA)

River derrotó por penales a San Lorenzo en el estadio Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 luego de que empataran 2-2, por lo que avanzó a la siguiente instancia del campeonato tras un partido vibrante.

El partido por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 será el próximo para River, aunque todavía debe definirse el rival. Por lo pronto, se llevará adelante entre semana y, sin importar si jugará con Vélez o Gimnasia y Esgrima La Plata, el Millonario afrontará el encuentro en el Monumental ya que terminó en el segundo puesto de la Zona B, mientras que el Lobo finalizó sexto y el Fortín en el tercer lugar de la Zona A.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de Liniers se produjo el 22 de febrero, cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto ganó 1-0 en el estadio José Amalfitani con un gol de Manuel Lanzini, por la fecha 6 del Apertura. En tanto, el antecedente más reciente con el elenco platense fue el 28 de enero, cuando el Millonario se impuso 2-0 con un doblete de Juan Fernando Quintero por la segunda jornada.

En tanto, en el plano internacional, River tiene dos encuentros pendientes por el Grupo H de la Copa Sudamericana, contra Bragantino y Blooming, partidos que también se disputarán en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet deberá hacer valer las más de 80.000 localidades que sus fanáticos ocupan en cada fecha en estos encuentros definitorios.

Chacho Coudet El entrenador de River, Eduardo Coudet.