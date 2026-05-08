River va al escritorio de la Conmebol: apelará la expulsión de Santiago Beltrán ante Carabobo El arquero vio la tarjeta roja sobre el final del partido por una falta contra Joshuan Berríos. El árbitro paraguayo Derlis López le sacó tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR modificó la decisión y lo terminó expulsando. Desde el club consideran que hubo un error reglamentario en la interpretación arbitral. Por + Seguir en







Beltrán fue expulsado a 5 minutos de finalizar el encuentro.

Luego de la agónica victoria ante Carabobo en Venezuela por Copa Sudamericana, River vuelve a Argentina con un dolor de cabeza: la expulsión del arquero Santiago Beltrán, quien sobre el final del partido vio la tarjeta roja luego de cometerle una falta a Joshuan Berríos. Desde el club tienen decidido apelar la decisión al considerar que hubo un error reglamentario en la interpretación arbitral.

La polémica jugada ocurrió a los 86' cuando el joven arquero, luego de una salida arriesgada lejos de sus tres palo bajó al delantero colombiano y, aunque Derlis López primero lo amonestó, el VAR lo llamó e hizo modificar el fallo a roja directa por un polémico último recurso, ya que por la posición del atacante podría considerarse que el arquero estaba cubierto por dos defensores millonarios.

En este marco, ya que el entrenador Eduardo Coudet había agotado todas los cambios para ir en búsqueda de la victoria, el lateral chileno Matías Viña tuvo que improvisar como arquero y custodiar el arco hasta el final del partido.

maxi salas river carabobo Maximiliano Salas marcó el gol que le dio la victoria a River en Venezuela.

El partido tuvo final feliz para el Millonario: a los 96' llegó el grito agónico gracias a la lucidez de Maximiliano Salas en la última jugada. El delantero aprovechó un pelotazo largo de Facundo González y, tras un blooper de los centrales, se la pinchó con clase a Lucas Bruera para sentenciar el anhelado triunfo que lo acomodó como líder absoluto en el Grupo H de la Copa Sudamericana.