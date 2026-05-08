8 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

River va al escritorio de la Conmebol: apelará la expulsión de Santiago Beltrán ante Carabobo

El arquero vio la tarjeta roja sobre el final del partido por una falta contra Joshuan Berríos. El árbitro paraguayo Derlis López le sacó tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR modificó la decisión y lo terminó expulsando. Desde el club consideran que hubo un error reglamentario en la interpretación arbitral.

Por
Beltrán fue expulsado a 5 minutos de finalizar el encuentro. 

Beltrán fue expulsado a 5 minutos de finalizar el encuentro. 

Luego de la agónica victoria ante Carabobo en Venezuela por Copa Sudamericana, River vuelve a Argentina con un dolor de cabeza: la expulsión del arquero Santiago Beltrán, quien sobre el final del partido vio la tarjeta roja luego de cometerle una falta a Joshuan Berríos. Desde el club tienen decidido apelar la decisión al considerar que hubo un error reglamentario en la interpretación arbitral.

Un triunfo ante Bragantino el 20 de mayo sería determinante para cerrar el pasaje a octavos.
Te puede interesar:

Qué necesita River para clasificar a octavos de la Copa Sudamericana tras su victoria agónica ante Carabobo

La polémica jugada ocurrió a los 86' cuando el joven arquero, luego de una salida arriesgada lejos de sus tres palo bajó al delantero colombiano y, aunque Derlis López primero lo amonestó, el VAR lo llamó e hizo modificar el fallo a roja directa por un polémico último recurso, ya que por la posición del atacante podría considerarse que el arquero estaba cubierto por dos defensores millonarios.

En este marco, ya que el entrenador Eduardo Coudet había agotado todas los cambios para ir en búsqueda de la victoria, el lateral chileno Matías Viña tuvo que improvisar como arquero y custodiar el arco hasta el final del partido.

maxi salas river carabobo
Maximiliano Salas marcó el gol que le dio la victoria a River en Venezuela.

Maximiliano Salas marcó el gol que le dio la victoria a River en Venezuela.

El partido tuvo final feliz para el Millonario: a los 96' llegó el grito agónico gracias a la lucidez de Maximiliano Salas en la última jugada. El delantero aprovechó un pelotazo largo de Facundo González y, tras un blooper de los centrales, se la pinchó con clase a Lucas Bruera para sentenciar el anhelado triunfo que lo acomodó como líder absoluto en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

La polémica expulsión de Santiago Beltran ante Carabobo

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conjunto de Núñez retomará los entrenamientos de cara a su próximo enfrentamiento. 

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Carabobo

Maximiliano Salas puso el 2 a 1 de River sobre Carabobo en la última del partido. 
play

En un partido sufrido y con polémicas, River le ganó 2 a 1 a Carabobo

River jugará de visitante en Venzuela frente a Carabobo desde las 21:30.

River va por la clasificación en la Sudamericana ante Carabobo

Nicolás Otamendi, confeso hincha de River, fue campeón del mundo en 2022 con la Scaloneta. 

Aseguran que Nicolás Otamendi será refuerzo de River tras el Mundial 2026

Sebastián Zunino y Pablo Echavarría dirigirán a River y Boca, respectivamente.

Se conocieron los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura: quién dirige cada llave

Sebastián Villa define su futuro.

¿Boca, River o el exterior? Sebastián Villa no duda y definió sobre su futuro

Rating Cero

Luli Fernández tiene nuevo novio

Luli Fernández presentó a su nuevo novio tras la separación de su exmarido

Garnacho se separó de Adriana Lobaz.

Se separó Alejandro Garnacho en medio de un escándalo y peleas explosivas

Bonne Tyler quedó en coma tras una operación intestinal.

Bonnie Tyler quedó en coma tras una grave operación

Estrella de Jurassic Park: así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años

Estrella de Jurassic Park: así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años

Una imagen de Wanda Nara y Maxi López volvió a revolucionar las redes sociales.

¿Están juntos? Se filtró una foto de Maxi López y Wanda Nara a punto de besarse

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: "La entendí de grande"

últimas noticias

Luli Fernández tiene nuevo novio

Luli Fernández presentó a su nuevo novio tras la separación de su exmarido

Hace 8 minutos
Garnacho se separó de Adriana Lobaz.

Se separó Alejandro Garnacho en medio de un escándalo y peleas explosivas

Hace 18 minutos
Adorni brindará este viernes una conferencia de prensa. 

Previo a la reunión de Gabinete, Adorni se mostró con Karina Milei en un acto en Zárate

Hace 32 minutos
play
Mar del Plata y Pinamar fueron algunas de las zonas más afectadas. 

Fuerte temporal en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica: calles anegadas e inundaciones

Hace 43 minutos
El zaguero es una pieza clave para el equipo.

Mundial 2026: la FIFA confirmó la amnistía a Otamendi y podrá jugar en el debut de Argentina

Hace 54 minutos