Mundial 2026: el entrenador de España reveló qué le dijo a Lionel Scaloni tras la final El DT de la Roja, Luis de la Fuente, expuso el diálogo que mantuvo con su par de la Selección argentina luego de la consagración de su equipo en Nueva Jersey. Por Agregar C5N en









Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. Reuters

El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, reveló que le agradeció a su par de Argentina, Lionel Scaloni, luego de que su equipo se consagrara campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la albiceleste en la final. Se trata del segundo título de la Roja en una Copa del Mundo.

En una conferencia de prensa, De la Fuente expuso un diálogo que mantuvo con Scaloni: "Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para, insisto, agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado, por las conversaciones que hemos tenido de fútbol. Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre; y a mí me ha servido de mucho".

Luis De la Fuente le agradeció públicamente a Lionel Scaloni en conferencia de prensa y aseguró que "LE QUEDA UN GRAN RECORRIDO"



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/R8lke1ai55 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 20, 2026 "Yo soy una persona que escucho mucho y aprendo siempre o trato de aprender siempre. Y su experiencia nos ha valido de mucho. Le he dicho: 'Leo, tú eres más joven que yo, a mí me queda menos fútbol que a ti, así que hoy, hoy creo que nos lo merecíamos ganar nosotros'", agregó en esta línea.

La Scaloneta dejó el corazón en el estadio MetLife de Nueva Jersey y a pura garra defendió el título de campeón del mundo ante una precisa España que no dejó de buscar el partido hasta que lo encontró.

Quién es el jugador argentino que prometió hacer todo para ganar la Copa del Mundo tras perder con España La dolorosa derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 caló hondo en el plantel de la Selección argentina, que abandonó el vestuario en absoluto silencio. Sin embargo, Nicolás Paz decidió romper el hermetismo de la delegación y acudió a sus plataformas digitales para volcar sus sentimientos tras el subcampeonato. A través de un emotivo mensaje, el mediocampista reafirmó su compromiso absoluto con la camiseta celeste y blanca y mandó un fuerte mensaje de cara al futuro.