Mundial 2026: el entrenador de España reveló qué le dijo a Lionel Scaloni tras la final

El entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, reveló que le agradeció a su par de Argentina, Lionel Scaloni, luego de que su equipo se consagrara campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a la albiceleste en la final. Se trata del segundo título de la Roja en una Copa del Mundo.
En una conferencia de prensa, De la Fuente expuso un diálogo que mantuvo con Scaloni: "Nos hemos abrazado, nos hemos dado las gracias y yo aprovecho para, insisto, agradecerle públicamente todo lo que me ha enseñado, por las conversaciones que hemos tenido de fútbol. Me explicó lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es competir en una competición de este calado, de este calibre; y a mí me ha servido de mucho".
"Yo soy una persona que escucho mucho y aprendo siempre o trato de aprender siempre. Y su experiencia nos ha valido de mucho. Le he dicho: 'Leo, tú eres más joven que yo, a mí me queda menos fútbol que a ti, así que hoy, hoy creo que nos lo merecíamos ganar nosotros'", agregó en esta línea.
La Scaloneta dejó el corazón en el estadio MetLife de Nueva Jersey y a pura garra defendió el título de campeón del mundo ante una precisa España que no dejó de buscar el partido hasta que lo encontró.
Quién es el jugador argentino que prometió hacer todo para ganar la Copa del Mundo tras perder con España
La dolorosa derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 caló hondo en el plantel de la Selección argentina, que abandonó el vestuario en absoluto silencio. Sin embargo, Nicolás Paz decidió romper el hermetismo de la delegación y acudió a sus plataformas digitales para volcar sus sentimientos tras el subcampeonato. A través de un emotivo mensaje, el mediocampista reafirmó su compromiso absoluto con la camiseta celeste y blanca y mandó un fuerte mensaje de cara al futuro.
El joven volante del Como de Italia, que disputó los encuentros frente a Argelia y Jordania a lo largo de la competencia, conmovió a los hinchas con sus palabras de agradecimiento y fidelidad hacia el país. "Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", expresó el futbolista surgido de la cantera del Real Madrid, acompañando sus líneas con una postal de sus compañeros.
Lejos de claudicar ante la frustración por la final perdida, el talentoso zurdo se encargó de sembrar una semilla de ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales del combinado nacional. De manera tajante y con una enorme madurez, el volante lanzó un contundente juramento para la gente argentina: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina". En el mismo escrito, se tomó el tiempo de saludar deportivamente al nuevo campeón: "Felicidades a España y a todos los españoles. ¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".