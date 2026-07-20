Wanda Nara cruzó a un periodista por el Mundial: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí"

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó múltiples repercusiones, pero una de las más comentadas se produjo fuera de la cancha. Wanda Nara protagonizó un explosivo cruce en la red social X con el periodista Gustavo Méndez .

El panelista publicara un mensaje en el que preguntó: "Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?" . Aunque nunca la mencionó de manera explícita, la empresaria interpretó que el mensaje estaba dirigido hacia ella, ya que había asistido al partido decisivo junto a Zaira Nara y Pampita , invitadas por una campaña publicitaria.

La reacción de Wanda fue inmediata y con un tono extremadamente duro. En su descargo respondió: "No sé de quién hablás, bobo, fui a la final de Qatar también. Seguro que por mí no lo dirás. Pero es feo que trates de mufa a estrellas mundiales que también fueron hoy a un show" . Sin detenerse allí, profundizó su ataque con la frase que rápidamente se volvió viral: "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí" , acompañando el mensaje con graves acusaciones contra el periodista, quien negó rotundamente esas afirmaciones.

La respuesta de Gustavo Méndez tampoco tardó en llegar. El periodista aseguró que nunca había mencionado a Wanda en su publicación y sostuvo que fue ella quien "se puso el poncho sola" . Además, anunció que iniciaría acciones judiciales por considerar que fue víctima de calumnias e injurias , al afirmar públicamente que no posee ninguna causa penal. Incluso anticipó que el conflicto podría resolverse en los tribunales una vez finalizada la feria judicial.

Durante la mañana de este lunes, el enfrentamiento escaló aún más. Méndez realizó un descargo televisivo en La Mañana con Moria, donde se mostró visiblemente conmovido y aseguró que demandará a la conductora por las acusaciones que considera falsas.

Qué dijo Wanda Nara sobre el robo que sufrió en su casa en Milán

En paralelo al escándalo por el Mundial, Wanda Nara rompió el silencio sobre el violento asalto ocurrido en su vivienda de campo en Milán, donde se encontraban sus cinco hijos, su madre Nora Colosimo y empleados domésticos. La empresaria reveló que los delincuentes ingresaron armados mientras ella trabajaba en la cobertura comercial de la final del Mundial y que la noticia la obligó a abandonar el estadio antes de la ceremonia de premiación.

En una entrevista, Wanda brindó detalles estremecedores sobre el episodio. "Están ahora cinco patrulleros en mi casa. Nos robaron cosas de valor. Los chicos estaban todos encerrados en un baño con mi mamá. No fueron lastimados, pero están asustados porque vieron a los ladrones", afirmó. También confirmó que los delincuentes ingresaron hasta su habitación y se llevaron pertenencias personales, además de documentación de toda la familia.

La conductora explicó que uno de los principales problemas es la pérdida de los documentos de identidad. "Se llevaron todo lo que estaba en mi habitación, incluido un bolso con todos los documentos míos y de los nenes. Yo tengo solamente el pasaporte con el que viajé", relató. Además, indicó que la Policía italiana inició un operativo para intentar recuperar esa documentación, ante la posibilidad de que los delincuentes la hayan descartado durante la fuga.

Wanda Nara y sus hijos. Instagram: Valentino López

Este lunes, Wanda volvió a expresarse en sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido. Confirmó que sus hijos se encuentran fuera de peligro, aunque reconoció que el miedo continúa presente tras el traumático episodio. "Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo", escribió. También destacó la fortaleza de sus hijos durante el asalto y agradeció especialmente el acompañamiento de su madre, mientras la investigación continúa para identificar a los responsables del robo.