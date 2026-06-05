El mensaje de Lionel Scaloni por la muerte del Indio Solari: "Para Argentina es una pérdida importante" En la previa al amistoso con Honduras, el entrenador argentino recordó a la leyenda del rock nacional en la conferencia de prensa y se sumó a las muestras de dolor por la muerte del exlíder de los Redonditos de Ricota. Por Agregar C5N en









El DT no dudó en lamentar la partido de Carlos Alberto Solari.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la muerte del legendario líder de Los Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, quien falleció este viernes a sus 77 años, y se sumó a las muestras del dolor que artistas, deportistas y personalidades argentinas le dedicaron al mítico artista: "Para Argentina es una pérdida importante", expresó.

Embed "PARA ARGENTINA ES UNA PERDIDA IMPORTANTE, ESTAMOS DOLIDOS" Lionel Scaloni mandó sus condolencias a la familia del Indio Solari luego de su fallecimiento.



#ESPNMundial pic.twitter.com/7Z2KqGbpTi — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2026 En la conferencia de prensa previa al amistoso preparatorio de cara al Mundial 2026 que la Scaloneta jugará frente a Honduras en el estadio Kyle Field de Texas, el director técnico de la Albiceleste se tomó un momento para expresar su dolor y enviar un mensaje a la familia del músico. "Estamos dolidos y desde acá las condolencias a toda su familia y sus seres queridos", manifestó un Scaloni visiblemente conmovido ante los medios.

El reconocimiento no quedó solo en palabras. La cuenta oficial de Instagram de la Selección publicó un video que documenta la llegada del plantel a College Station, Texas, para el inicio de la gira de amistosos previos al Mundial 2026. Lo que capturó la atención de los fanáticos fue la elección musical: el compilado de imágenes, donde se ve a figuras como Lionel Messi, "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández, fue musicalizado con Flight 956, uno de los temas emblemáticos del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El fallecimiento de Solari generó una ola de mensajes en todo el ámbito deportivo, recordando su vínculo con el fútbol, especialmente su fanatismo por Boca Juniors y su devoción por Juan Román Riquelme. Tanto la AFA como diversos clubes despidieron a "una voz que se volvió bandera popular". Incluso desde la cuenta oficial de Diego Maradona, administrada por sus hijos, se publicó un emotivo mensaje apelando a frases emblemáticas del universo ricotero para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.