El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial: "Va a costar que cierre esta herida" Tras varias horas de silencio, el capitán de la Selección argentina realizó una emotiva publicación, en la que reflexionó sobre la participación en la Copa del Mundo y también aprovechó para felicitar a España por su segunda estrella. Por Agregar C5N en









Lionel Messi agradeció a los argentinos por el apoyo a la selección: "Va a costar que cierre esta herida" Instagram: leomessi

A casi 24 horas de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi rompió el silencio con un sentido mensaje en sus redes sociales. El capitán argentino expresó el dolor por haber quedado a un paso del bicampeonato, pero también puso en valor el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida", escribió el capitán argentino al comenzar su publicación. Sin embargo, enseguida resaltó el esfuerzo del plantel: "Me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

Messi también destacó que, con el paso del tiempo, se valorará lo conseguido por la Albiceleste. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", señaló.

En el tramo final de su mensaje, agradeció el respaldo de los hinchas durante toda la competencia. "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos", expresó. Además, tuvo un gesto con el campeón al cerrar con una felicitación para España por la conquista del título.

Más allá de la tristeza por el resultado, Messi fue una de las grandes figuras del Mundial 2026. El capitán terminó el certamen con ocho goles y cuatro asistencias, números que lo ubicaron entre los futbolistas más determinantes de la Copa y volvieron a confirmar su vigencia a los 39 años.