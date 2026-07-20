Se conoció la sanción que la FIFA le impuso a Leandro Paredes tras la pelea con los futbolistas españoles El mediocampista argentino sufrió la expulsión luego de protagonizar un cruce con jugadores de la selección europea. Por Agregar C5N en









Un final caliente en el que la tensión escaló rápidamente en el campo de juego.

Leandro Paredes terminó expulsado luego de protagonizar un tenso cruce con jugadores de la selección de España apenas terminó la final del Mundial 2026. El volante de Boca se enfrentó con Eric García y Gavi, ambos futbolistas de Barcelona, en medio de los festejos españoles al finalizar el partido. La FIFA dio a conocer que lo sancionará con una tarjeta roja directa.

El episodio se produjo cuando el volante de Boca le propinó un manotazo en el cuello a Eric, mientras que el cruce con Gavi terminó con este último en el piso. Ante la gravedad de la situación, el árbitro decidió expulsar al argentino, que se sumó así a un final caliente en el que la tensión escaló rápidamente en el campo de juego.

La intervención de Lionel Scaloni, de su cuerpo técnico y de varios jugadores fue importante para calmar los ánimos y evitar que la situación se desbordara aún más. En medio de ese revuelo, las cámaras de televisión también captaron otro cruce paralelo entre Nicolás Otamendi y el español Rodri, vinculado a las quejas que había manifestado el jugador del Manchester City durante la semana previa al partido.

Pasados los minutos de tensión, todo quedó bajo control y la Selección argentina presenció con calma el festejo español antes de la entrega de medallas. "Hay que ser grandes en la derrota", fue el mensaje que Scaloni transmitió rápidamente a sus dirigidos y ante las cámaras, buscando bajar la temperatura de una situación que, aunque contenida, estuvo cerca de complicarse todavía más.

Argentyski pikarz Paredes wpad w furi po zakoczonym finale. Rzuci na ziemi hiszpaskiego gracza Gaviego i go uderzy. pic.twitter.com/egU7yzAqr2 — Goniec.pl (@GoniecPL) July 19, 2026 Qué le dijo Otamendi a Rodri al final del Mundial 2026 En paralelo al cruce protagonizado por Paredes, Nicolás Otamendi tuvo su propio ida y vulta con Rodri apenas terminado el partido, luego de que el mediocampista español se acercara a saludarlo. El defensor argentino no solo rechazó el gesto, sino que aprovechó la instancia para recordarle públicamente los dichos que había hecho durante la semana previa a la final.