Quién es el jugador argentino que prometió hacer todo para ganar la Copa del Mundo tras perder con España El emotivo descargo en las redes sociales de una de las jóvenes promesas de la Albiceleste para jurar revancha de cara al futuro. Por Agregar C5N en









La promesa de uno de los jovenes de la Selección.

La dolorosa derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 caló hondo en el plantel de la Selección argentina, que abandonó el vestuario en absoluto silencio. Sin embargo, Nicolás Paz decidió romper el hermetismo de la delegación y acudió a sus plataformas digitales para volcar sus sentimientos tras el subcampeonato. A través de un emotivo mensaje, el mediocampista reafirmó su compromiso absoluto con la camiseta celeste y blanca y mandó un fuerte mensaje de cara al futuro.

El joven volante del Como de Italia, que disputó los encuentros frente a Argelia y Jordania a lo largo de la competencia, conmovió a los hinchas con sus palabras de agradecimiento y fidelidad hacia el país. "Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias", expresó el futbolista surgido de la cantera del Real Madrid, acompañando sus líneas con una postal de sus compañeros.

Lejos de claudicar ante la frustración por la final perdida, el talentoso zurdo se encargó de sembrar una semilla de ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales del combinado nacional. De manera tajante y con una enorme madurez, el volante lanzó un contundente juramento para la gente argentina: "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina". En el mismo escrito, se tomó el tiempo de saludar deportivamente al nuevo campeón: "Felicidades a España y a todos los españoles. ¡Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas!".

El caso del mediocampista encierra una particularidad histórica muy profunda, ya que nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 2004 mientras su padre, Pablo Paz, exdefensor que vistió la camiseta argentina en el Mundial 98, se desempeñaba profesionalmente en el fútbol español. Aunque posee las tonadas de su tierra natal, el jugador siempre priorizó el mandato familiar y el amor por las raíces de su protector. "Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”, había recordado en diálogo con el sitio de la FIFA.

Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección argentina tras la dolorosa derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Completamente quebrado en la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador santafesino confesó que necesita tiempo para reflexionar sobre su futuro. Entre lágrimas, expresó que "para seguir se necesitan un montón de cosas" y admitió que le duele en el alma la dificultad de volver a resetearse y formar un grupo humano tan único como el actual.