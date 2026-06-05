Lionel Scaloni, tajante con los jugadores de la Selección: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera"

El entrenador de la Albiceleste habló de todo en la conferencia de prensa previa al duelo con Honduras en Texas: confirmó que Musso será titular y que Messi tendrá algunos minutos; y advirtió que la próxima semana será decisiva para los futbolistas que arrastran molestias.

Desde la concentración en Texas, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa cargada de definiciones antes del amistoso de este sábado frente a Honduras. Con el Mundial 2026 en el horizonte cercano, el director técnico de la Selección Argentina lanzó una fuerte advertencia dirigida a aquellos futbolistas que presentan problemas físicos: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará fuera".

Scaloni fue muy claro al explicar que no asumirán riesgos innecesarios en esta etapa de preparación. Si bien reconoció que la evolución de los jugadores "tocados" es favorable, señaló que la próxima semana será determinante, ya que es cuando el cuerpo técnico planea "levantar las cargas" y exigir físicamente a quienes vienen trabajando de forma diferenciada.

Entre los futbolistas que se encuentran bajo observación médica se destacan nombres fundamentales como Cuti Romero, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Nico González, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nico Paz. La decisión final sobre posibles cambios en la lista definitiva se tomará tras el segundo amistoso contra Islandia.

"PUEDE SER QUE FORME PARTE DE ALGUNO DE LOS PARTIDOS ALGUNOS MINUTOS" Lionel Scaloni confirmó la evolución del estado de Messi y aseguró que estará presente en los amistosos previos a la Copa del Mundo. #ESPNMundial pic.twitter.com/lpRkw5X5Zg

En cuanto a la actualidad del capitán, el DT trajo tranquilidad al confirmar que Lionel Messi se entrena casi a la par del grupo y que, tras haber superado gran parte de sus molestias, podría sumar minutos en alguno de los dos compromisos preparatorios. Por otro lado, Scaloni confirmó que el arco frente a Honduras será ocupado por Juan Musso, mientras que Gerónimo Rulli tendría su oportunidad ante Islandia.

Sobre el funcionamiento del equipo, el santafesino remarcó que la Selección mantendrá su "línea marcada de juego" basada en la asociación y el pase, aunque se mostró abierto a realizar modificaciones tácticas si el rival lo requiere. En ese sentido, analizó a Honduras como un equipo con similitudes a Argelia, el primer rival en la fase de grupos del Mundial, lo que convierte al duelo en el estadio Kyle Field de Texas como vital.

Finalmente, Scaloni minimizó la presión de defender el título mundial, asegurando que Argentina siempre es protagonista y que los jugadores están capacitados para afrontar las expectativas. También aprovechó el contacto con la prensa para enviar sus condolencias a la familia del Indio Solari, tras el fallecimiento del emblemático artista.

La posible formación de la Selección argentina ante Honduras

Selección argentina: Juan Musso; Nicolás Capaldo/Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone/José Manuel López, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mirá la conferencia de prensa completa de Lionel Scaloni en Texas

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Los partidos amistosos de la Selección argentina y la fase de grupos del Mundial 2026

El primer partido de preparación de la gira tendrá lugar el sábado 6 de junio contra Honduras en un escenario de Texas con capacidad para más de 100.000 espectadores. El segundo examen previo al torneo será el martes 9 de junio ante el seleccionado de Islandia en el estado de Alabama.

El debut formal en la competencia ecuménica se producirá el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium. Posteriormente, la escuadra argentina jugará sus compromisos de la fase inicial ante Austria el lunes 22 y frente a Jordania el sábado 27 en la sede de Dallas.

La estrategia organizativa de la AFA estipula el regreso inmediato de los futbolistas a Kansas City luego de cada presentación en la cancha. Los vuelos de corta duración hacia las distintas sedes facilitarán el descanso idóneo del plantel, cuya permanencia en dicha ciudad está prevista hasta la instancia de cuartos de final.