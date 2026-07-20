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20 de julio de 2026 Inicio

FIFA presentó los mejores goles del Mundial 2026: qué argentinos están en la lista y cómo votarlos

La federación publicó en total 12 gritos que se realizaron a lo largo de toda la Copa del Mundo y hay dos de la Selección argentina que pelean por ser el mejor a partir de una elección popular en la página oficial.

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En total son 12 los goles seleccionados

En total son 12 los goles seleccionados, entre ellos el de Julián Álvarez a Suiza y Messi a Argelia.

@CONMEBOL

Tras la consagración de España en el Mundial 2026 tras superar por la mínima diferencia a Argentina, los fanáticos del fútbol aún quedarán ligados al torneo, ya que se lanzó la votación para elegir el mejor gol.

El presentador se refirió a los cambios de la FIFA en el último partido de la competencia ecuménica.
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Desde el inicio de la Copa del Mundo con el tanto de Julián Quiñones que marcó el primer gol del torneo para México, hasta el de Ferrán Torres a la Selección argentina que le dio la consagración, la federación internacional escogió tan solo 12 gritos como los mejores para que puedan ser votados y llevarse el premio al reconocimiento.

“A lo largo de un viaje extraordinario en el que debutantes sorprendieron, favoritos cayeron, estrellas brillaron y jóvenes talentos emergieron, el torneo produjo 308 goles, un promedio de casi tres por partido”, destacaron.

De tantos argentinos, aparece el primero de la Albiceleste en el torneo mundialista ante Argelia de la mano de Lionel Messi, por la fase de grupos, cuando recibió el balón de espaldas, avanzó hasta la frontal y soltó un latigazo con su sello característico de velocidad y efecto que superó a Luca Zidane.

Mientras que también está el de Julián Álvarez a Suiza por los cuartos de final: con un jugador de más y ya en el segundo tiempo extra, el delantero de Atlético de Madrid sacó un potente derechazo que se terminó clavando en el ángulo y sellar el 2 a 1, parcial.

Cómo votar el Mejor Gol del Mundial 2026 y hasta cuándo hay tiempo

Si bien a lo largo de todo el Mundial se convirtieron 308 goles, la FIFA eligió tan solo 12 como los mejores, que ahora compiten por el Gol del Torneo Hyundai.

Los usuarios tienen hasta el día 27 de julio para votar a través de la página oficial de FIFA. Tras el cierre del período de votación, se anunciará el gol ganador.

Cuáles son los 12 mejores goles que compiten durante el Mundial 2026

  • Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina) vs. Qatar (1-0), Grupo B
  • Julián Álvarez (Argentina), vs Suiza (2-1), cuartos de final
  • Jude Bellingham (Inglaterra), vs Francia (4-6), tercer puesto
  • Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde), vs Argentina (2-2), octavos de final
  • Erling Haaland (Noruega) vs Brasil (2-0), octavos de final
  • Wilson Isidor (Haití) vs Marruecos (2-1), Grupo C
  • Elijah Just (Nueva Zelanda), vs Irán (1-0), Grupo G
  • Daizen Maeda (Japón), vs. Suecia (1-0), Grupo F
  • Kylian Mbappé (Francia) vs. Senegal (3-1), Grupo I
  • Lionel Messi (Argentina), vs. Argelia (1-0), Grupo J
  • Eldor Shomurodov (Uzbekistán), vs RD Congo (1-0), Grupo K
  • Ferran Torres (España), vs Argentina (1-0), Final
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