20 de julio de 2026 Inicio
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El superávit comercial alcanzó los u$s2.194 millones en junio

Las exportaciones nacionales experimentaron un fuerte alza interanual del 24,5%, lo que consolidó una balanza positiva y superó las proyecciones del mercado financiero.

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Las exportaciones totales ascendieron a u$s9.055 millones.

Las exportaciones totales ascendieron a u$s9.055 millones.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este lunes que el intercambio comercial de bienes registró un superávit de u$s2.194 millones durante el mes de junio, a raíz de un marcado incremento en las ventas al exterior.

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Las exportaciones totales ascendieron a u$s9.055 millones, una cifra que representa un incremento interanual del 24,5%. Esta suba se fundamenta en una suba del 16,5% en los precios internacionales y un alza del 6,8% en las cantidades comercializadas.

Por su parte, las importaciones sumaron u$s6.861 millones, lo cual equivale a un avance del 7,3% frente al mismo mes del año anterior. En este sector, los precios crecieron un 11,6%, mientras que los volúmenes adquiridos exhibieron una caída del 3,8%.

Con estos resultados, la balanza comercial acumula 31 meses consecutivos con saldos a favor. Además, el monto mensual batió los u$s2.064 millones previstos por los analistas del mercado y elevó el superávit del primer semestre a u$s13.923 millones.

Los rubros principales en los que se apoyó el superávit comercial de junio

El desempeño exportador se apoyó en los saltos de las manufacturas de origen agropecuario, que aportaron u$s3.344 millones, y las manufacturas de origen industrial, con u$s2.418 millones. Ambos sectores anotaron alzas superiores al 31% interanual.

El sector de combustibles y energía también contribuyó de manera significativa al ingreso de divisas. Las ventas de estos recursos totalizaron u$s1.406 millones, traccionadas por las transacciones al exterior de aceites crudos de petróleo y gas.



En el plano de las importaciones, las compras de combustibles y lubricantes lideraron los incrementos con una disparada del 126,3%. Como contrapartida, los bienes de capital y los vehículos automotores registraron contracciones, un síntoma evidente de los cambios en el consumo interno.

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