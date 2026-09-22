22 de septiembre de 2026 Inicio
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"Ojalá no te vayas nunca": el emotivo mensaje de Franco Colapinto a Lionel Messi por su despedida de la Selección

En medio de sus preparativos para el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino de Fórmula 1 reaccionó a la publicación del capitán albiceleste sobre la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección argentina.

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Messi y Colapinto

Messi y Colapinto, dos de los exponentes más grandes del deporte argentino a nivel internacional.

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El mundo del deporte se conmovió tras la publicación de Lionel Messi en la que reveló el diseño exclusivo de la camiseta con la que disputará su último partido vistiendo la casaca de la Selección argentina. Entre la catarata de reacciones, se destacó la del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien dejó un emotivo comentario dirigido al capitán rosarino: "Qué ganas que no te vayas nunca. Lo que te vamos a extrañar", escribió junto a un emoji de lágrimas.

Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.
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En vísperas de disputar una nueva fecha de la categoría reina del automovilismo, en el Gran Premio de Azerbaiyán con la escudería Alpine en el circuito de Bakú, el corredor bonaerense no dudó en expresar afecto, en un vínculo que nació en mayo de este año durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. En aquella oportunidad, Colapinto visitó al astro futbolístico en el predio del Inter Miami, y días después devolvió la gentileza acercándose al paddock en compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos.

El motivo de la emotiva despedida se remonta al anuncio de Messi el pasado 31 de agosto, cuando comunicó su retiro del combinado nacional tras finalizar el subcampeonato en el Mundial 2026 y luego de más de dos décadas vistiendo la camiseta argentina. En aquella histórica jornada, el piloto pilarense ya le había dedicado unas palabras de agradecimiento afirmando que no alcanzaban las palabras para agradecerle y destacando que el país entero fue afortunado por haber disfrutado de su ejemplo. El cierre definitivo de esta gloriosa era tendrá lugar el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, en el marco de una fecha FIFA donde la Scaloneta también se medirá ante Bolivia y Burkina Faso.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Jueves 24

  • Práctica libre 1: 5:30
  • Práctica libre 2: 9

Viernes 25

  • Práctica libre 3: 5:30
  • Clasificación: 9

Sábado 26

  • Carrera: 8
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