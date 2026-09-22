Así está hoy La Bajada, el barrio en Rosario en el que se crio Lionel Messi El sector histórico se convirtió en un punto turístico clave gracias a un proyecto de arte urbano. La llegada de visitantes internacionales potenció aún más el interés por conocer sus orígenes. Por Agregar C5N en









Con la llegada de los Juegos Suramericanos 2026 a la ciudad, un grupo de artistas y residentes decidió potenciar la identidad. Redes sociales

Lionel Messi vivió hasta los 13 años en La Bajada, un barrio ubicado en la zona sur de Rosario, donde comenzó a mostrar su talento y dejó una marca imborrable entre los vecinos del lugar. Con la llegada de los Juegos Suramericanos 2026 a la ciudad, un grupo de artistas y residentes decidió potenciar la identidad del barrio a través de un proyecto de arte urbano que busca poner en valor las raíces del capitán de la Selección Argentina.

En ese marco, La Bajada se transformó en un museo a cielo abierto, donde es posible apreciar grandes murales y distintas expresiones de arte callejero reunidas bajo el nombre "El legado del Diez". El objetivo de esta iniciativa es reforzar la identidad barrial y recuperar la esencia de potrero en la que se formó el astro rosarino durante su infancia.

Para llevar adelante este proyecto, 32 muralistas trabajaron junto a vecinos, familiares y amigos de Messi para intervenir distintos puntos del barrio. De esta manera, la figura del futbolista comenzó a formar parte de la vida cotidiana de La Bajada, atrayendo cada vez a más turistas que llegan a la ciudad con el interés de conocer los orígenes de una de las figuras más importantes del fútbol mundial.

Redes sociales Sobre el impacto que generó Messi en la cotidianidad del barrio, una de las vecinas declaró en una entrevista sobre lo que significa convivir con este legado. "En principio, Leo es nuestro vecino y, con su fútbol, nos dio muchísimas alegrías con nuestra selección. Pero a nosotros particularmente, como vecinos de este barrio, nos revolucionó la vida y nuestra cotidianidad. Acá salís a la vereda y siempre está aconteciendo algo, no te aburrís nunca", expresó.

Redes sociales Cómo está La Bajada, el barrio rosarino en el que creció Lionel Messi Con la llegada de miles de deportistas y visitantes por los Juegos Suramericanos, los artistas finalizaron recientemente las obras de puesta en valor del Circuito Messi en la zona sur de Rosario. Este recorrido conecta los distintos puntos vinculados a la infancia del capitán argentino en el barrio, sumando señalética inteligente, intervenciones urbanas y senderos peatonalizados para facilitar el paso de los visitantes por los hitos más relevantes de su historia.

En las inmediaciones de las calles 1º de Mayo y Lavalleja, muralistas y vecinos trabajaron en conjunto durante la última semana para renovar fachadas y darle nuevos colores a distintos rincones del barrio. Uno de los sectores intervenidos reúne las casas de dos vecinas, cuyas fachadas fueron unificadas a través de una obra pensada para representar visualmente lo que el barrio significa para quienes lo habitan. Redes sociales La casa donde Messi pasó su infancia continúa siendo uno de los principales puntos de atracción para los turistas que llegan a Rosario, un fenómeno que se multiplicó especialmente durante los días de competencia de los Juegos Suramericanos, con la llegada de delegaciones y visitantes de distintos países. Entre los muralistas que participaron del proyecto se encuentra Franco, quien remarcó el valor personal que tuvo para él participar de esta iniciativa. "Estoy pintando la casa que tengo detrás mío, que es la casa de mi abuela, que está a unas dos o tres casas de la de Leo. Así que es muy especial, por la relación que tengo con el lugar y por ser este el primer encuentro que hago de muralismo", detalló el artista sobre su participación en "El legado del Diez".