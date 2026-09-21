Video: Lionel Messi mostró la camiseta especial que usará en su despedida de la Selección argentina El astro publicó la casaca que vestirá en su último partido con la Albiceleste, luego de anunciar su retiro del equipo. "Una camiseta para toda la vida", expresó. Por Agregar C5N en









Lionel Messi se despedirá de la Selección argentina.

El astro Lionel Messi publicó cómo será la camiseta que utilizará en su partido despedida de la Selección argentina, que será un amistoso contra Benín el 6 de octubre en el estadio Monumental. Se tratará del punto final del astro en la Albiceleste después de más de 20 años de trayectoria.

Messi publicó un video en la red social Instagram en la que se lo observa mientras retiraba una camiseta de la Selección argentina y colgaba otra con tipografía dorada, que será la que utilizará frente al conjunto beninés. "Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió el histórico delantero.

La presencia del capitán en el partido fue confirmada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien además invitó a los campeones del mundo de Qatar 2022 para que lo acompañen junto a sus familias.

La decisión fue tomada luego de una charla entre Tapia y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. Tras esa conversación, ambos acordaron invitar al rosarino para que pueda tener en el país el reconocimiento que merece después de una trayectoria histórica con la camiseta albiceleste.

"El mejor jugador del mundo", "el emblema de nuestra Selección" y "nuestro capitán" fueron algunos de los conceptos que utilizó el presidente de la AFA para referirse a Messi al anunciar públicamente la convocatoria. El dirigente destacó así el lugar que ocupa el rosarino en la historia del equipo nacional y confirmó que el encuentro tendrá un significado especial.