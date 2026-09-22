Fue una de las pareja más mediáticas de la farándula y ahora ella ni lo registra: "Perdón, no lo reconocí"

Se conocieron en 1999 gracias a un móvil televisivo y fue un flechazo inmediato. Veintisiete años después, el destino volvió a cruzarlos en la Cena Solidaria 2026, pero esta vez la actriz no lo reconoció."No lo había reconocido, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez...”, expresó.

Una de las parejas más mediáticas y polémicas de la farándula argentina se cruzó en la Cena Solidaria 2026, el evento a beneficio de la Casa Garrahan, y protagonizó un momento inesperado. “ No lo reconocí, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez... ”, expresó la exvedette al velo pasar.

Graciela Alfano hizo una confesión sobre los hombres que pasaron por su vida y llamó la atención: "Ninguno se tomó el trabajo de..."

Graciela Alfano, en pleno móvil con Puro Show (El Trece), repasaba su serie biográfica cuando apareció Matías Alé, su expareja, y el cronista marcó la escena: “Mirá este saludo, qué encuentro”. La vedette respondió con evasivas y un gesto distante, hasta que confesó que no lo había reconocido: “No lo reconocí, perdónenme, primera vez…”.

En ese momento, el cronista le advirtió a Grace la presencia del actor: “ Mirá este saludo, qué encuentro” . Pero, la vedette, con gesto neutro, respondió con evasivas: “Bien, bien, muy bien”. Ante la frialdad, el periodista le retrucó: “Lo despachaste al amigo”.

Alfano se excusó con sinceridad brutal al mejor estilo La One: “ No lo reconocí, perdónenme, no lo había reconocido, primera vez… ”. Recién ahí el cronista aclaró: “Matías Alé”. Lejos de suavizar, la diva redobló la apuesta y dejó un comentario filoso: “Sí, ya sé boludo, pero yo me olvido de todo. Estás mucho mejor vos que él, te digo ”, le lanzó un piropo al entrevistador.

Una vez sorteado el momento, Alfano habló de lleno sobre su serie biográfica en desarrollo y contó que el proyecto ya había estado en carpeta, pero se postergó por la producción dedicada a Moria Casán: “En ese momento también se propuso la mía, pero la mía se pospuso justamente por la de ella”. Explicó que en lo personal tampoco estaba lista: “Yo estaba muy enamorada saltando en un barco, no estaba para hacer eso. Ahora estoy”.

A su vez, adelantó que la producción tendrá un tono frontal y sin filtros: “Va a ser algo fabuloso, porque voy a contar todo. Y me divierte contar todo”. Consultada sobre si dejará afuera los episodios incómodos, fue tajante: “Todo es bueno… Todo es vida, para todos es vida”.

En cuanto al elenco, mencionó a la China Suárez y a Sofía Gala como posibles intérpretes de distintas etapas de su vida. Para la adultez, en cambio, tiene una idea distinta: ponerse ella misma frente a cámara. “Y a mí me gustaría interpretarme a mí misma. En la parte mayor, actual, que tengo muchas cosas que contar”, cerró entre risas.

Alfano-Alé: una pareja mediática y polémica

Ella 25 años mayor que él, ícono de la belleza femenina en Argentina y él un muchacho de la patria movilera. Matías Alé conquistó el corazón de Graciela Alfano en 1999 durante la cobertura de un desfile en el Jardín Japonés de Buenos Aires. Estuvieron juntos desde 1999 hasta 2008, casi una década que superó en duración los matrimonios de la vedette.

Graciela Alfano: Recién ahora pude separarme de Matías Alé

El cruce en la Cena Solidaria 2026 reavivó una relación que marcó a la farándula por la diferencia de edad y un vínculo que mezcló atracción y un costado maternal que ella misma reconoció: “Sabía que era un amor a plazo fijo, pero no pensé que iba a durar tanto”.

El final llegó en 2007, en plena exposición mediática, y Alfano admitió que se hundió en el dolor. Alé, por su parte, siempre fue claro: “Graciela fue mi gran amor. No discutíamos nunca, tuvimos una relación hermosa de casi diez años”.