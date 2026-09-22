Deuda: el Gobierno canjeó el 75% de un bono dólar linked y despejó $5 billones en vencimientos El Ministerio de Economía logró postergar el pago de u$s3.332 millones de la letra que vencía a fin de mes, aliviando la presión cambiaria inmediata pero abultando los compromisos financieros de octubre y noviembre. Por Agregar C5N en









Sede del Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía realizó con éxito el canje de la letra en pesos atada al dólar D30S6, logrando renovar el 75,02% de los títulos que vencían el próximo 30 de septiembre. A través de esta operación, el Gobierno adjudicó un total de u$s3.332 millones sobre las ofertas recibidas por u$s3.591 millones y, así, consiguió despejar vencimientos por más de $5 billones sobre un total de $13,3 billones que operaban al cierre del mes.

Para llevar a cabo la conversión, el Palacio de Hacienda ofreció a los inversores tres alternativas distintas de canje. La mayor parte de la demanda se concentró en la Lelink D30O6 con vencimiento a fin de octubre, la cual captó u$s2.419 millones (el 72,6% del total), seguida por la D30N6 con vencimiento en noviembre, que absorbió u$s843 millones (25,3%), mientras que el bono TZV28 a junio de 2028 apenas sumó USD 70 millones (2,1%). El incremento en la adhesión estuvo apuntalado por la Comunicación "A" 8483 del Banco Central, que autorizó a las entidades financieras a computar títulos dólar linked y duales dentro de los cupos permitidos para la tenencia de deuda pública.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la conversión anticipada en especie del día de hoy adjudicó un total de USD 3.332 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 3.591 millones

Esto significa un rescate del 75,02% sobre el total de VNO en circulación de la D30S6.… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 22, 2026 La postergación de estos pagos buscó reducir de manera directa la volatilidad y la tensión sobre el mercado cambiario. Al retirar del mercado tres cuartas partes de la D30S6, el monto en circulación de esta letra cayó a u$s1.098 millones antes de la fijación de precio (fixing) del tipo de cambio oficial de esta semana. Esta reducción limita la cantidad de tenedores expuestos a la cotización de referencia A3500 que publicará el Banco Central, lo que contribuirá a calmar la dinámica del dólar al cierre del mes.

El resultado representó un salto significativo respecto a la licitación de agosto, en la cual el Palacio de Hacienda solo había conseguido refinanciar el 34% de los vencimientos similares. Asimismo, la operación registró una elevada participación del sector privado, situándose por encima del 50% aun descontando la tenencia estimada en manos de la autoridad monetaria. Esta respuesta positiva de los bancos fue favorecida tanto por las facilidades regulatorias otorgadas como por la diversificación del menú de instrumentos ofertados.

Pese al alivio inmediato conseguido para fin de septiembre, la estrategia oficial de concentrar la colocación en plazos muy cortos trasladó el foco de exigencia financiera hacia los meses siguientes. Con este esquema, los compromisos acumulados para el Tesoro ascenderán a más de $25 billones en octubre y rozarán los $35 billones en noviembre.