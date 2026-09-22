22 de septiembre de 2026 Inicio
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A la espera de la llegada de Messi, la Selección argentina vuelve a los entrenamientos de cara a los amistosos

Con el arribo de varios futbolistas del exterior, Lionel Scaloni comandará la primera práctica de cara a los partidos que se jugarán en Córdoba y Buenos Aires ante Bolivia, Burkina Faso y Benin.

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El martes 29

El martes 29, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa previo a lo que será el primer amistoso.

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La Selección argentina comienza este martes con los entrenamientos de cara a los amistosos en el país durante la fecha FIFA, a la espera de que llegue Lionel Messi para lo que será su partido despedida el próximo martes de 6 octubre en el Monumental.

La propuesta es hasta la Copa América 2028 y una extensión por otros 2 años con el objetivo de llegar al Mundial 2030.
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Con la presencia de los jugadores del ámbito local y tras la llegada de los que viene del exterior, Lionel Scaloni puso en marcha la primera práctica de cara a lo que será el primer partido que se disputará el miércoles 30 de septiembre desde las 19:15 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

En el predio que la Selección argentina posee en Ezeiza contó con la presencia, por primera vez, de Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo. Los cuatro forman parte del recambio que el cuerpo técnico comienza a proyectar de cara al futuro.

En el entrenamiento también contó con la presencia de los jugadores que están en el exterior como Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y “los nuevos europeos” como Leonardo Balerdi, Santi Castro y Matías Soulé.

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A la espera de la llegada de Lionel Messi para disputar el último partido con la Albiceleste el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, la AFA dio a conocer el cronograma de actividades.

Cómo será el cronograma de la Selección de cara a los amistosos

Miércoles 23 de septiembre

  • 10: Entrenamiento (cerrado)

Jueves 24 de septiembre

  • 10.30: Entrenamiento (últimos 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual)

Viernes 25 de septiembre

  • 10: Entrenamiento (cerrado)

Sábado 26 de septiembre

  • 10: Entrenamiento (cerrado)

Lunes 28 de septiembre

  • 16: Entrenamiento (primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual)

Martes 29 de septiembre

  • 14.15: Conferencia Lionel Scaloni
  • 15.30: Entrenamiento (primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual)
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