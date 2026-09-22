A la espera de la llegada de Messi, la Selección argentina vuelve a los entrenamientos de cara a los amistosos Con el arribo de varios futbolistas del exterior, Lionel Scaloni comandará la primera práctica de cara a los partidos que se jugarán en Córdoba y Buenos Aires ante Bolivia, Burkina Faso y Benin. Por Agregar C5N en









El martes 29, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa previo a lo que será el primer amistoso. X @Argentina

La Selección argentina comienza este martes con los entrenamientos de cara a los amistosos en el país durante la fecha FIFA, a la espera de que llegue Lionel Messi para lo que será su partido despedida el próximo martes de 6 octubre en el Monumental.

Con la presencia de los jugadores del ámbito local y tras la llegada de los que viene del exterior, Lionel Scaloni puso en marcha la primera práctica de cara a lo que será el primer partido que se disputará el miércoles 30 de septiembre desde las 19:15 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.

En el predio que la Selección argentina posee en Ezeiza contó con la presencia, por primera vez, de Tobías Andrada, de River; Leonel Flores, de Boca; Valentín Gómez, de Real Betis; y Román Vega, de Zenit de San Petersburgo. Los cuatro forman parte del recambio que el cuerpo técnico comienza a proyectar de cara al futuro.

En el entrenamiento también contó con la presencia de los jugadores que están en el exterior como Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Emiliano “Dibu” Martínez, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y “los nuevos europeos” como Leonardo Balerdi, Santi Castro y Matías Soulé.

View this post on Instagram A la espera de la llegada de Lionel Messi para disputar el último partido con la Albiceleste el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, la AFA dio a conocer el cronograma de actividades.