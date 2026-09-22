22 de septiembre de 2026 Inicio
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Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó cambios significativos para las carreras en 2027

La decisión se tomó luego de largas reuniones entre las autoridades del deporte y los representantes de los equipos, en busca de un nuevo marco regulatorio. La medida afecta tanto a pilotos como a todos los equipos de la categoría.

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Se reducirá la distancia de los Grandes Premios a 290 km

Se reducirá la distancia de los Grandes Premios a 290 km, lo que significaría una disminución de entre 2 y 3 vueltas.

En la previa de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 anunció cambios significativos para las carreras de cara al 2027 vinculados a reglamento deportivo y técnico que afectará tanto a los pilotos como a todos los equipos de la categoría.

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.
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Luego de largas reuniones de la Comisión de Fórmula 1, encabezada por Nikolas Tombazis y Stefano Domenicali, el organismo confirmó que las carreras reducirán su distancia oficial a 290 kilómetros a partir de la temporada del año próximo. Según detalló la FIA a través de un comunicado, “en consonancia con los ajustes al reglamento de las unidades de potencia que se introducirán en 2027 sobre el flujo de combustible, se aprobó una reducción de la distancia total de carrera de 305 km a 290 km”, es decir que habrá “una reducción de dos o tres vueltas”, dependiendo del trazado de cada Gran Premio.

Noticia en desarrollo.-

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