22 de septiembre de 2026 Inicio
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Caso Loan: renunció el juez principal y hay incertidumbre sobre la continuidad del juicio

El presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, dimitió a su cargo por jubilación a partir del 1 de diciembre. La decisión judicial abre un escenario de incertidumbre sobre los plazos del debate por la desaparición del menor.

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La renuncia del juez podría impactar en los plazos del juicio oral.

La renuncia del juez podría impactar en los plazos del juicio oral.

El presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, presentó este martes su renuncia formal para acogerse a la jubilación a partir del próximo 1° de diciembre. La medida surgió en pleno desarrollo del juicio por la sustracción y ocultamiento del niño Loan Peña y generó un fuerte hermetismo sobre el impacto en los plazos del debate oral.

El Consejo Interuniversitario Nacional ya realizó cuatro marchas por el presupuesto y anunció una quinta para octubre.
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La dimisión del magistrado quedó oficializada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 1066/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La norma establece de manera definitiva el cese de las funciones del juez para el primer día del último mes del año.

A pesar del alejamiento de la máxima autoridad de la sede judicial, el proceso contra los acusados mantendrá su marcha bajo la conducción de los jueces Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte. El cuerpo contará además con el respaldo del subrogante Enrique Bosch, quien actuará como cuarto juez para asumir posteriormente la conducción del tribunal.

El juicio oral analiza la responsabilidad de los sospechosos en el tramo central de la causa. Entre las personas sindicadas por la sustracción y ocultamiento del menor figuran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán retirado de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, los tíos de la víctima Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez, junto a Mónica Del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Juicio por Loan Peña: hay diez imputados por el desvío de la investigación

El expediente abarca también a un segundo grupo de diez acusados por delitos vinculados a la alteración del proceso de búsqueda. En esta nómina aparecen Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Federico Rossi Colombo, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Los integrantes de este grupo enfrentan cargos por el desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otras infracciones penales. La pluralidad de delitos atribuidos consolida un entramado judicial complejo que demanda una extensa actividad probatoria.

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