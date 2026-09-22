Conmoción en Córdoba: encontraron a un bebé muerto en plena calle El cadáver presentaba marcas en el cuello. Las autoridades ordenaron autopsia para confirmar si las lesiones corresponden a una asfixia y establecer las causas exactas del fallecimiento. Por Agregar C5N en









El hallazgo se produjo en la localidad de Villa de María de Río Seco.

Un bebé recién nacido apareció muerto este martes en la localidad cordobesa de Villa de María de Río Seco. Transeúntes descubrieron el cadáver, que presentaba marcas en el cuello, y alertaron a las autoridades policiales por la situación.

Efectivos de la Policía Departamental Río Seco arribaron al lugar y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena. Personal de la Policía Científica y del gabinete forense del Ministerio Público Fiscal recolectaron evidencias físicas y tomaron fotografías del sitio.

La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, asumió la conducción de la causa judicial. La funcionaria ordenó la realización de una autopsia para confirmar si las lesiones en el cuello corresponden a una asfixia y establecer las causas exactas del fallecimiento.

Los investigadores policiales buscan testimonios en el barrio para reconstruir los momentos previos al abandono del cadáver en la vía pública. La Justicia procura identificar a personas con información clave para esclarecer el suceso.

La Policía investiga un hallazgo similar en el partido de Merlo En un hecho paralelo, operarios de una empresa eléctrica descubrieron una bolsa enterrada con otro bebé muerto en el frente de una casa en la localidad bonaerense de Mariano Acosta. Los trabajadores realizaban pozos para instalar postes de luz. Los efectivos policiales demoraron a sus progenitores por algunas horas tras las denuncias de los vecinos.

Durante su declaración ante la Fiscalía, la madre reconoció que el bebé era suyo y justificó el accionar porque tuvo "un aborto espontáneo". Las autoridades judiciales solicitaron peritajes adicionales para comprobar si el recién nacido llegó a la vida antes del hallazgo.