22 de septiembre de 2026 Inicio
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Cambio importante: se reprogramó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La organización detalló cuándo arranca de los tickets en la plataforma Deportick para los partidos de la Scaloneta ante Burkina Faso y Benín, cómo registrarse y cuáles son los precios populares y las plateas para despedir al 10.

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Cuándo se habilita la fila virtual en Deportick y los precios de cada ubicación para despedir a Messi.

Cuándo se habilita la fila virtual en Deportick y los precios de cada ubicación para despedir a Messi.

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Este jueves se pondrán a la venta las entradas para los dos partidos amistosos que la Selección disputará en el estadio Monumental frente a Burkina Faso y Benín. El segundo encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El 6 de octubre ante Benín, el capitán se despedirá de la Selección.
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El primer duelo se disputará el sábado 3 de octubre, con aforo reducido en la cancha, y contra Benín, el martes 6 de octubre, se contará con la totalidad de las localidades para disfrutar del último acto de la Pulga en la Albiceleste.

De acuerdo a lo que informó AFA, el lunes se pusieron a la venta los tickets para el enfrentamiento en Córdoba y este jueves se hará lo propio para los choques en Buenos Aires. Comenzará a las 18, exclusivamente de manera online a través de deportick.com.

Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin

  • Popular: $ 90.000
  • Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000

Cómo registrarse en Deportick para sacar entradas para el partido de la Selección

Para poder acceder a la plataforma y comprar las entradas los hinchas deberán crear un usuario en la web de Deportick y registrarse con todos los datos personales (DNI, nombre completo y correo electrónico).

Luego, hay que validar la cuenta creada, y verificar que la misma funcione sin inconvenientes el día previo a la venta de las entradas. Por último, una vez que esté el expendio, hay que conectarse minutos antes a Deportick para comenzar a realizar la fila virtual.

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