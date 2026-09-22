Cambio importante: se reprogramó la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina La organización detalló cuándo arranca de los tickets en la plataforma Deportick para los partidos de la Scaloneta ante Burkina Faso y Benín, cómo registrarse y cuáles son los precios populares y las plateas para despedir al 10. Por Agregar C5N en









Cuándo se habilita la fila virtual en Deportick y los precios de cada ubicación para despedir a Messi. Redes sociales

Este jueves se pondrán a la venta las entradas para los dos partidos amistosos que la Selección disputará en el estadio Monumental frente a Burkina Faso y Benín. El segundo encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El primer duelo se disputará el sábado 3 de octubre, con aforo reducido en la cancha, y contra Benín, el martes 6 de octubre, se contará con la totalidad de las localidades para disfrutar del último acto de la Pulga en la Albiceleste.

De acuerdo a lo que informó AFA, el lunes se pusieron a la venta los tickets para el enfrentamiento en Córdoba y este jueves se hará lo propio para los choques en Buenos Aires. Comenzará a las 18, exclusivamente de manera online a través de deportick.com.

X @Argentina Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin Popular: $ 90.000

Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000 Cómo registrarse en Deportick para sacar entradas para el partido de la Selección Para poder acceder a la plataforma y comprar las entradas los hinchas deberán crear un usuario en la web de Deportick y registrarse con todos los datos personales (DNI, nombre completo y correo electrónico).