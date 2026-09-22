Detalles inéditos: filtran el frente de la camiseta despedida de Messi de la Selección

El portal especializado Footy Headlines filtró el diseño de una edición especial y exclusiva de la camiseta de la Selección argentina en homenaje a Lionel Messi , pensada para acompañar su despedida del seleccionado nacional. El nuevo modelo de Adidas sorprendió por abandonar por completo el clásico patrón de bastones celeste y blanco, reemplazándo el diseño por una estética completamente innovadora y rupturista respecto de la tradición histórica del equipo.

Según las imágenes filtradas, la indumentaria cuenta con una franja blanca central, acompañada por laterales celestes, eliminando el histórico diseño rayado que caracteriza a la camiseta albiceleste. Además, luce un impactante gráfico de resplandor solar creado a partir de un patrón de líneas horizontales, un guiño directo al Sol de Mayo de la bandera nacional.

En lugar del clásico logo del fabricante, el pecho derecho de la prenda muestra el logotipo "M" de Lionel Messi en tono dorado metálico, ubicado justo frente al escudo de la AFA con las tres estrellas. En la parte superior de la espalda, un Sol de Mayo dorado tiene el emblemático número 10 del capitán, completando un diseño que sin dudas terminará siendo parte de una de las camisetas más distintivas de la historia reciente del seleccionado.

Además de la casaca principal, también se filtró una alternativa pre-match con un particular diseño patriótico, con base celeste y blanca cubierta por un llamativo gráfico de resplandor que irradia desde el centro del pecho, inspirado directamente en el Sol de Mayo. Todos los logotipos de esta versión también fueron confeccionados en dorado metálico, en sintonía con el diseño principal.

Por otro lado, todavía no se sabe si Adidas lanzará el modelo a la venta, si se utilizará efectivamente en los próximos partidos, o si el proyecto quedará archivado. Lo único confirmado hasta el momento es que la tipografía filtrada para los nombres y números será dorada con borde negro, basada íntegramente en la fuente oficial de la Copa del Mundo 2026.

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Los partidos de la Selección argentina en la despedida de Messi

La Selección argentina disputará tres amistosos en esta fecha FIFA, entre fines de septiembre y principios de octubre. El primer encuentro será el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En la era Scaloni, Argentina enfrentó cinco veces a Bolivia y ganó en todas las ocasiones, incluyendo un contundente 6-0 en el Monumental con triplete de Messi.

El segundo compromiso también se jugará en Córdoba, esta vez ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre. El equipo africano, ubicado en el puesto 62 del ranking FIFA, terminó segundo en su grupo de las eliminatorias africanas, aunque quedó eliminado por diferencia de gol en la instancia entre los mejores segundos. Pese a no ser un rival demasiado conocido, cuenta con varios futbolistas que militan en ligas importantes de Europa y será, además, el primer cruce histórico entre ambas selecciones.

AFA

El tercer y último amistoso, el más esperado de todos, se jugará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental de River ante Benín, seleccionado ubicado en el puesto 93 del ranking FIFA. Este partido será el que sirva como despedida oficial de Lionel Messi del seleccionado argentino, luego de que el propio jugador anunciara su retiro de la Selección a través de una carta escrita a mano publicada en sus redes sociales el 31 de agosto. "Quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", expresó en ese momento.

El motivo por el que la despedida se realizará específicamente en el tercer partido y no en los dos primeros responde a una sanción de la FIFA contra la AFA, que redujo al 50% la capacidad de los estadios en los primeros dos encuentros por los incidentes ocurridos luego de la final del Mundial 2026. Esa restricción no aplicará para el duelo ante Benín, lo que permitirá que el Monumental esté colmado de hinchas para el homenaje. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, había confirmado la participación de Messi en la convocatoria, expresando el deseo de "invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo".