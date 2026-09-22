La influencer decidió compartir con sus seguidores una postal junto al mediocampista del Liverpool y enterneció la red.

Ailén Cova recordó uno de los momentos más importantes de su vida y compartió una foto inédita de las horas previas al nacimiento de su hija Alaia, fruto de su relación con Alexis Mac Allister.

La modelo compartió a través de sus redes sociales una tierna postal junto a Alexis , tomada mientras se encontraba internada y a pocas horas de convertirse en mamá por primera vez.

En la fotografía se la puede ver acostada en una cama de la sala de parto, mientras recibe oxígeno y es monitoreada por el equipo médico. A su lado aparece el futbolista inclinado para darle un tierno beso en la frente. “Un año atrás, a horas del mejor día de nuestras vidas” , escribió Cova junto a la emotiva imagen.

La tierna publicación se dio en el marco de la celebración por el primer cumpleaños de Alaia. Si bien el nacimiento de la bebé estaba previsto para el 26 de septiembre, se adelantó varios días y finalmente nació el 22 de septiembre de 2025 en Inglaterra.

El propio Mac Allister contó que el trabajo de parto se extendió durante 18 horas y destacó la fortaleza de su pareja, Ailén Cova, durante todo el proceso . “Llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, escribieron ambos al presentar públicamente a su hija.

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La historia de amor entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Ailén Cova y Alexis Mac Allister se conocen desde la adolescencia, cuando ambos vivían en La Pampa y compartían un grupo de amigos. Durante años mantuvieron una amistad cercana mientras el futbolista avanzaba en su carrera deportiva y estaba en pareja con Camila Mayan.

A fines de diciembre de 2022, inmediatamente después de que la Selección Argentina se consagrara campeona en el Mundial de Qatar. En ese momento, Mac Allister puso fin de manera abrupta a su noviazgo de cinco años con la influencer. A los pocos días, se supo que el futbolista había decidido iniciar un romance con Ailén. A pesar del revuelo mediático, la pareja decidió seguir y mantuvo un perfil bajo.

En mayo de 2023, dieron el paso definitivo cuando se presentaron oficialmente como pareja ante el mundo en la boda de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo. Poco después, Ailén se mudó de forma definitiva a Liverpool, Inglaterra.