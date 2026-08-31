Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina: "Duele en el alma pero entiendo que es el momento"

Leo publicó la carta en la que revela que, finalmente, no continuará jugando en el seleccionado nacional. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", escribió.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina a los 39 años , luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y tras la reciente muerte de su padre. El capitán comunicó la decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con “tranquilidad y orgullo”.

El día que Lionel Messi eligió a la Selección argentina por encima de España

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…” , comenzó Messi. Y agregó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”.

El futbolista explicó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años más difíciles de su carrera con el seleccionado. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sostuvo.

Messi debutó en la Selección mayor el 17 de agosto de 2005 , en un partido amistoso ante Hungría. Desde entonces construyó una de las carreras más importantes de la historia del fútbol argentino: disputó seis Mundiales y conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 , además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026.

En su mensaje, Messi reconoció el dolor que le provoca cerrar su ciclo con la Selección y remarcó que entiende que llegó el momento de dar un paso al costado.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

El capitán también agradeció a los hinchas por el acompañamiento durante dos décadas y anticipó que continuará alentando al equipo desde afuera: “Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

La publicación también tuvo un espacio especial para su familia, sus entrenadores, compañeros y dirigentes. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, expresó.

Messi contó además que había escrito originalmente el mensaje dos días después de la final del Mundial, pero que la muerte de su padre terminó de reafirmar una decisión que ya había tomado. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.

El mensaje terminó con una frase que resume el vínculo que mantuvo durante toda su carrera con la camiseta albiceleste: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”