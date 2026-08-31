31 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina: "Duele en el alma pero entiendo que es el momento"

Leo publicó la carta en la que revela que, finalmente, no continuará jugando en el seleccionado nacional. "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", escribió.

Por
Lionel Messi antes de disputar la final del Mundial 2026 con España.

Lionel Messi antes de disputar la final del Mundial 2026 con España.

X @HQpcrt

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección argentina a los 39 años, luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y tras la reciente muerte de su padre. El capitán comunicó la decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con “tranquilidad y orgullo”.

El fin de una era.
Te puede interesar:

El día que Lionel Messi eligió a la Selección argentina por encima de España

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, comenzó Messi. Y agregó: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”.

View this post on Instagram

El futbolista explicó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años más difíciles de su carrera con el seleccionado. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, sostuvo.

Messi debutó en la Selección mayor el 17 de agosto de 2005, en un partido amistoso ante Hungría. Desde entonces construyó una de las carreras más importantes de la historia del fútbol argentino: disputó seis Mundiales y conquistó dos Copas América, una Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de haber sido subcampeón del mundo en 2014 y 2026.

Lionel Messi: “Me vacié, ya no tengo más para dar”

En su mensaje, Messi reconoció el dolor que le provoca cerrar su ciclo con la Selección y remarcó que entiende que llegó el momento de dar un paso al costado.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió.

El capitán también agradeció a los hinchas por el acompañamiento durante dos décadas y anticipó que continuará alentando al equipo desde afuera: “Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.

La publicación también tuvo un espacio especial para su familia, sus entrenadores, compañeros y dirigentes. “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, expresó.

Messi contó además que había escrito originalmente el mensaje dos días después de la final del Mundial, pero que la muerte de su padre terminó de reafirmar una decisión que ya había tomado. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.

El mensaje terminó con una frase que resume el vínculo que mantuvo durante toda su carrera con la camiseta albiceleste: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los compañeros de Messi despidieron al capitán tras su anuncio de retiro de la Selección

Los emotivos mensajes de los compañeros de Messi en la Scaloneta tras el anuncio de su retiro de la Selección

Lio, destruido tras prder la final con España.

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

el mensaje de anto roccuzzo para messi tras anunciar que se retira de la seleccion: te merecias esto y mas

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

messi revelo cuando escribio la carta en la que dijo adios a la seleccion

Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

El desahogo de Messi en el final, entre lágrimas.
play

Agónico, salvador e inolvidable: el épico último gol de Messi en la Selección argentina

para no dejar de llorar: el emotivo video que compartio messi tras retirarse de la seleccion

Para no dejar de llorar: el emotivo video que compartió Messi tras retirarse de la Selección

Rating Cero

Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

La pastelera y el productor tuvieron un vínculo que muy pocos conocen.

Revelaron la inesperada conexión entre el padre de Tini Stoessel y Maru Botana

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

La artista habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.

Fuerte descargo de Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Tengo casi 30 años y..."

El conductor de LAM salió al cruce contra el periodista.

Bomba en la TV: Ángel de Brito le cerró la puerta a Andy Kusnetzoff y reveló los motivos

últimas noticias

Lio, destruido tras prder la final con España.

Así vivió Messi el último partido con la Selección argentina

Hace 12 minutos
El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: Te merecías esto y más

El mensaje de Anto Roccuzzo para Messi tras anunciar que se retira de la Selección: "Te merecías esto y más"

Hace 25 minutos
Así continua la situación del cantante luego de ser detenido.

Así sigue la situación Callejero Fino luego ser detenido por manejar una camioneta sin patente y tener un arma

Hace 31 minutos
Enfocado en su club, intenta no sumarse al conflicto que tiene su pareja con su familia.

La contundente decisión que tomó Rodrigo De Paul en medio de la polémica de Tini Stoessel con sus padres

Hace 1 hora
Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Messi reveló cuándo escribió la carta en la que dijo adiós a la Selección

Hace 1 hora