El calvario de Denisse González: reveló que recibe amenazas y expuso un estremecedor mensaje

En medio del debate que se generó por el acoso a figuras del espectáculo, Denisse González reveló durante una entrevista en La Mañana con Moria que desde hace tres años es victima de una acosadora que está obsesionada con su pareja, Bautista Mascia.

La influencer sorprendió al panel de La One cuando reveló el calvario que vive todos los días. De acuerdo con su relato, una mujer le envía correos electrónicos amenazantes pidiéndole que termine su relación con el cantante uruguayo. "Hace tres años que a mí me mandan mails todos los días diciéndome que me separe de mi pareja. Una mujer que claramente está obsesionada -porque eso no es amor- con mi pareja. Y me manda todos los días mails, que marco como spam", aseguró.

En este sentido, explicó que en los últimos meses la situación se agravó. "Anteayer me preguntó: '¿Cuándo te vas a morir?'. Está obsesionada con mi pareja", aseveró la influencer, quien señaló que su reciente problema de salud solo intensificó la llegada de mensajes de este tenor.

Moria le consultó si conocía la identidad de la mujer y Denisse respondió que nunca le vio la cara. Sin embargo, explicó que sus seguidores le enviaron fotos y datos sobre la persona que estaría detrás de los mensajes. "Me han mandado fotos de ella, me han dicho su nombre y su apellido, pero la realidad es que nunca me animé a denunciar", confesó.

"Es una persona que se ve que en el reality, en Gran Hermano, miró, se enamoró, se obsesionó y a partir de ahí consiguió mis mails, que en realidad son mails de trabajo, y me manda mensajes todos los días desde que salí", señaló la joven.

A modo de cierre, explicó que no le interesa recurrir a la vía legal: "No le quise dedicar tiempo y, como no se volvió algo de yo verla sino que fue algo por redes, yo le resté importancia. Por Instagram también me habla, hace multicuentas".

Denisse González habló sobre su salud y se quebró en vivo

En diálogo con La One, la joven relató que padece una enfermedad muy poco conocida. "Es una enfermedad muy particular, pero por lo que tengo entendido le pasa a muchas personas. Mi enfermedad se llama púrpura trombocitopénica idiopática, en mi caso es idiopática porque no se sabe la causa que lo provocó", explicó.

La patología consiste en una bajada extrema de plaquetas, lo que deriva en riesgo de hemorragias internas, incluso frente a golpes o lesiones mínimas. "Ni siquiera podía lavarme los dientes por miedo al sangrado", aseveró.

Durante la entrevista con Moria Casán, Denisse se emocionó.

Tras ver en vivo uno de los videos que compartió mientras estaba en el hospital, Denisse se emocionó. "Hace un mes, en esta misma fecha, estaba internada. Es muy loco cómo la vida te va presentando problemas de un día para el otro y vos los tenés que afrontar. Hoy por hoy estoy estable, pero estoy muy sensible", dijo con la voz entrecortada.

"Me hace mal verme así. Yo no soy una enferma. Sé que tengo una enfermedad, pero no soy la enfermedad. Está todo bien", explicó frente al panel de Casán.

En ese contexto, la exparticipante de Gran Hermano remarcó la importancia de no rendirse ante la enfermedad: "Me estoy amigando con esto. Hay veces que no sabés qué te va a pasar. No sé si me voy a curar, si voy a tener que medicarme toda la vida o si mañana me curo. El cuerpo humano es muy extraño, hay que saber entenderlo y aprovechar la vida".