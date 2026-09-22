22 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora se ponen a la venta las entradas para el partido despedida de Lionel Messi de la Selección argentina

La Albiceleste jugará dos encuentros en el Monumental ante Burkina Faso y Benín. En el segundo juego, que se disputará el 6 de octubre, el 10 tendrá la última presentación del capitán con la camiseta argentina.

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Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.

Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental.

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Este martes se pondrán a la venta las entradas para los dos partidos amistosos que la Selección disputará en el estadio Monumental frente a Burkina Faso y Benín. El segundo encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El 6 de octubre ante Benín, el capitán se despedirá de la Selección.
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El primer duelo se disputará el sábado 3 de octubre, con aforo reducido en la cancha, y contra Benín, el martes 6 de octubre, se contará con la totalidad de las localidades para disfrutar del último acto de la Pulga en la Albiceleste.

De acuerdo a lo que informó AFA, el lunes se pusieron a la venta los tickets para el enfrentamiento en Córdoba y este martes se hará lo propio para los choques en Buenos Aires. Comenzará a las 18, exclusivamente de manera online a través de deportick.com.

Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin

  • Popular: $ 90.000
  • Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000

Cómo registrarse en Deportick para sacar entradas para el partido de la Selección

Para poder acceder a la plataforma y comprar las entradas los hinchas deberán crear un usuario en la web de Deportick y registrarse con todos los datos personales (DNI, nombre completo y correo electrónico).

Luego, hay que validar la cuenta creada, y verificar que la misma funcione sin inconvenientes el día previo a la venta de las entradas.

Por último, una vez que esté el expendio, hay que conectarse minutos antes a Deportick para comenzar a realizar la fila virtual.

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