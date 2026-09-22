A qué hora se ponen a la venta las entradas para el partido despedida de Lionel Messi de la Selección argentina La Albiceleste jugará dos encuentros en el Monumental ante Burkina Faso y Benín. En el segundo juego, que se disputará el 6 de octubre, el 10 tendrá la última presentación del capitán con la camiseta argentina. Por Agregar C5N en









Las entradas se pondrá a venta este martes desde las 18 para los encuentros en el Monumental. Web

Este martes se pondrán a la venta las entradas para los dos partidos amistosos que la Selección disputará en el estadio Monumental frente a Burkina Faso y Benín. El segundo encuentro marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El primer duelo se disputará el sábado 3 de octubre, con aforo reducido en la cancha, y contra Benín, el martes 6 de octubre, se contará con la totalidad de las localidades para disfrutar del último acto de la Pulga en la Albiceleste.

De acuerdo a lo que informó AFA, el lunes se pusieron a la venta los tickets para el enfrentamiento en Córdoba y este martes se hará lo propio para los choques en Buenos Aires. Comenzará a las 18, exclusivamente de manera online a través de deportick.com.

Precio de las entradas para los partidos de Argentina vs Burkina Faso y Benin Popular: $ 90.000

Menor popular ( 3 a 10 años): $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano: $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano: $ 480.000 Cómo registrarse en Deportick para sacar entradas para el partido de la Selección Para poder acceder a la plataforma y comprar las entradas los hinchas deberán crear un usuario en la web de Deportick y registrarse con todos los datos personales (DNI, nombre completo y correo electrónico).

Luego, hay que validar la cuenta creada, y verificar que la misma funcione sin inconvenientes el día previo a la venta de las entradas.