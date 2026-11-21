La Aduana secuestró más de 200 kilos de marihuana en el Puente Internacional de Posadas La oficina pública encontró la droga en un auto con patente de Argentina, durante un control de ingreso al país. El conductor quedó detenido. Por Agregar C5N en









Importante operativo en Misiones.

La Aduana secuestró más de 212 kilos de marihuana, valuados en casi $832 millones, durante un control de ingreso al país en el puente internacional de Posadas. La droga estaba oculta en un auto con patente argentina cuyo conductor, de 35 años, quedó detenido.

El operativo se realizó alrededor de las 17, cuando personal de la División Aduana Posadas derivó el vehículo al sector de dársenas para inspeccionarlo. Los agentes hallaron paquetes tipo ladrillo debajo del capó, detrás del tablero y en el piso del auto. Las imágenes de un camión escáner permitieron corroborar su presencia en esos sectores.

El conductor, de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Unidad Fiscal Posadas en el marco de una causa por contrabando agravado de estupefacientes.