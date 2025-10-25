Thiago Almada atraviesa un momento clave en su carrera. El mediocampista argentino, figura del Atlético de Madrid , busca sumar minutos y consolidarse en el once titular con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 . Con confianza y regularidad en los entrenamientos, el ex Vélez trabaja para ganarse un lugar definitivo en el esquema del equipo.

En una reciente producción fotográfica, Almada mostró su faceta más relajada y moderna. Eligió un look casual con aires vintage , protagonizado por una campera deportiva verde con detalles en blanco y negro , una remera beige y un pantalón jogger negro con líneas laterales . El conjunto se completó con zapatillas blancas clásicas , reforzando la estética que combina comodidad y estilo urbano.

Estas imágenes fueron tomadas como parte de la presentación de la pelota Trionda , la nueva pelota oficial del Mundial 2026 . En las fotos, se lo ve posando y jugando con la pelota, reflejando la unión entre deporte, moda y espíritu competitivo , una tendencia que cada vez gana más presencia entre los futbolistas de élite.

Captura de pantalla 2025-10-24 110405

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

Desde su llegada al Atlético de Madrid para la temporada 2025/26, los números de Almada no fueron positivos. De hecho, tan solo disputó 5 partidos con la camiseta del Colchonero, dentro de los cuales pudo marcar un gol, ante el Osasuna por la fecha 9 de la liga española.

Sin embargo, si por algo brilló fue por su ausencia en el equipo que comanda Diego "Cholo" Simeone. Y es que, debido a una reciente lesión muscular, el volante argentino se perdió siete encuentros, que son más que los que jugó. Esta semana pudo sumar minutos en la dura derrota del Atlético ante el Arsenal por Champions League, que terminó 4 a 0.