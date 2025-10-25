25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

El futbolista argentino combinó estilo deportivo y elegancia urbana en una producción donde presentó la nueva pelota oficial del Mundial 2026.

Por
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

  • Thiago Almada busca afianzarse en el Atlético de Madrid y llegar en su mejor nivel al Mundial 2026.
  • Lució un conjunto casual con aire retro, combinando prendas deportivas con un diseño clásico.
  • Su look destacó por la mezcla de colores verdes, negros y blancos, fiel al estilo vintage de Adidas.
  • Las imágenes forman parte de la campaña de lanzamiento de la pelota Trionda, la oficial del próximo Mundial.
Explotó Gallardo tras la eliminación.
Te puede interesar:

Las duras advertencias de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River en la Copa Argentina

Thiago Almada atraviesa un momento clave en su carrera. El mediocampista argentino, figura del Atlético de Madrid, busca sumar minutos y consolidarse en el once titular con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026. Con confianza y regularidad en los entrenamientos, el ex Vélez trabaja para ganarse un lugar definitivo en el esquema del equipo.

En una reciente producción fotográfica, Almada mostró su faceta más relajada y moderna. Eligió un look casual con aires vintage, protagonizado por una campera deportiva verde con detalles en blanco y negro, una remera beige y un pantalón jogger negro con líneas laterales. El conjunto se completó con zapatillas blancas clásicas, reforzando la estética que combina comodidad y estilo urbano.

Captura de pantalla 2025-10-24 110356

Estas imágenes fueron tomadas como parte de la presentación de la pelota Trionda, la nueva pelota oficial del Mundial 2026. En las fotos, se lo ve posando y jugando con la pelota, reflejando la unión entre deporte, moda y espíritu competitivo, una tendencia que cada vez gana más presencia entre los futbolistas de élite.

Captura de pantalla 2025-10-24 110405

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

Desde su llegada al Atlético de Madrid para la temporada 2025/26, los números de Almada no fueron positivos. De hecho, tan solo disputó 5 partidos con la camiseta del Colchonero, dentro de los cuales pudo marcar un gol, ante el Osasuna por la fecha 9 de la liga española.

Sin embargo, si por algo brilló fue por su ausencia en el equipo que comanda Diego "Cholo" Simeone. Y es que, debido a una reciente lesión muscular, el volante argentino se perdió siete encuentros, que son más que los que jugó. Esta semana pudo sumar minutos en la dura derrota del Atlético ante el Arsenal por Champions League, que terminó 4 a 0.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue convocado para que se desenvuelva como extremo, enganche o delantero.

Quién es Can Armando Guner, el alemán que jugará el Mundial Sub-17 para Argentina

La palomita de Messi en su gol número 890 en su carrera profesional.
play

Messi volvió a brillar en el triunfo de Inter Miami por 3-1 sobre Nashville, en el inicio de los playoffs

La lluvia torrencial obligó a retrasar el partido por casi una hora.

River quedó eliminado de la Copa Argentina: perdió por penales frente a Independiente Rivadavia en la semifinal

El desahogo de los jugadores de Independiente tras cortar la mala racha.
play

Y un día ganó Independiente: goleó por 3-0 a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin victorias

Argentina enfrentó a Venezuela en uno de los últimos amistosos.

Es oficial: la Selección argentina jugará un solo amistoso en noviembre y no viajará a India

Andrés Merlos es agredido por el hincha de Sarmiento en Junín.

Escándalo en Junín: un hincha de Sarmiento agarró del cuello al árbitro

Rating Cero

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

La actriz  se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

últimas noticias

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Hace 23 minutos
Cuál es el ejercicio que recomiendan siempre los entrenadores.

Ni planchas ni abdominales: el ejercicio sencillo que es el favorito de los personal trainer

Hace 24 minutos
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Hace 27 minutos
Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Hace 29 minutos
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hace 30 minutos