Lisandro Martínez y la moda retro: así es su look casual con campera bomber y pantalón jogger

El futbolista argentino sorprendió a todos con un estilo relajado para la presentación de la nueva pelota del Mundial 2026.

Lisandro Martínez también destaca por su estilo fuera de la cancha. En su última producción, eligió un look que combina la estética deportiva con un aire vintage . El futbolista luce una campera bomber en tono gris , de corte relajado, sobre una remera musculosa blanca, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo urbano.

Para completar el conjunto, optó por un pantalón jogger negro con las icónicas tres tiras blancas de la marca deportiva y unas zapatillas claras , que refuerzan la impronta retro del outfit . Estas imágenes sirvieron para promocionar la nueva pelota para el Mundial 2026, bautizada como Trionda .

Lisandro Martínez, cerca de volver a jugar tras su lesión

Después de ocho meses de inactividad por una lesión en la rodilla, Lisandro Martínez está próximo a reaparecer en el Manchester United. El entrenador, Rúben Amorim, confirmó que el defensor aún no está listo para jugar ante el Liverpool, aunque destacó que su regreso está muy cerca.

El jugador argentino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda en febrero, una lesión que lo mantuvo fuera de la última parte de la temporada pasada y del inicio de la actual Premier League. Tampoco formó parte de la Selección Argentina desde octubre de 2024, cuando disputó las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante la pretemporada en Estados Unidos, acompañó al plantel mientras completaba su rehabilitación. En las últimas semanas volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, y si la evolución se mantiene favorable, podría reaparecer en los próximos partidos ante Brighton o Nottingham Forest.