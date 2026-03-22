22 de marzo de 2026 Inicio
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River domina a Estudiantes de Río Cuarto pero no encuentra los caminos: empata 0-0 en Córdoba

El Millonario, que busca extender su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet, enfrenta al León del Imperio por la zona B del campeonato.

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River visita a Estudiantes de Río Cuarto.

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River visita a Estudiantes de Río Cuarto.

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River empata 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en el marco de la fecha 12 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario busca extender su racha positiva en el inicio de la dirección técnica de Eduardo Coudet y alcanzar, al menos momentáneamente, la punta del campeonato. Por su parte, el equipo cordobés pretende dar el golpe y sumar su segundo triunfo en el campeonato.

En caso de ganar, River podría escalar hasta la segunda posición, y asegurarse un lugar en los playoffs
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El renovado River de Coudet quiere estirar la racha ante Estudiantes de Río Cuarto

Coudet dispuso que Joaquín Freitas reemplace al ecuatoriano Kendry Páez en el equipo titular de River contra Estudiantes de Río Cuarto, luego del triunfo 2-0 sobre Sarmiento en Núñez. De esta manera, el juvenil vuelve a ser titular ya que contra el Verde integró el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.

En tanto, el DT del León del Imperio, Gerardo Acuña, resolvió que Juan Antonini reemplace a Raúl Lozano, Nicolás Talpone a Francisco Romero, Sergio Ojeda a Tobías Ostchega, Nicolás Talpone a Alejandro Cabrera y Gabriel Alanís a Ramón Ábila, después de la derrota 2-0 con Racing en Avellaneda.

El cruce cuenta con un componente histórico, ya que vuelven a enfrentarse luego de 42 años en el marco del tercer partido entre ambos. Los anteriores se jugaron por el Campeonato Nacional 1984: en el primero empataron 2-2 en Río Cuarto y luego el Millonario se impuso 3-2 en el Monumental.

Estudiantes de Río Cuarto vs. River, por el torneo Apertura 2026: formaciones

  • Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Nicolás Talpone, Francisco Romero; Tomás González, Siro Rosané, Martín Garnerone; y Gabriel Alanís. DT: Gerardo Acuña.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
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