River domina a Estudiantes de Río Cuarto pero no encuentra los caminos: empata 0-0 en Córdoba El Millonario, que busca extender su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet, enfrenta al León del Imperio por la zona B del campeonato. Por + Seguir en







River visita a Estudiantes de Río Cuarto. X (@RiverPlate) River visita a Estudiantes de Río Cuarto. C5N

River empata 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini, en el marco de la fecha 12 de la zona B del torneo Apertura 2026. El Millonario busca extender su racha positiva en el inicio de la dirección técnica de Eduardo Coudet y alcanzar, al menos momentáneamente, la punta del campeonato. Por su parte, el equipo cordobés pretende dar el golpe y sumar su segundo triunfo en el campeonato.

Coudet dispuso que Joaquín Freitas reemplace al ecuatoriano Kendry Páez en el equipo titular de River contra Estudiantes de Río Cuarto, luego del triunfo 2-0 sobre Sarmiento en Núñez. De esta manera, el juvenil vuelve a ser titular ya que contra el Verde integró el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo.

En tanto, el DT del León del Imperio, Gerardo Acuña, resolvió que Juan Antonini reemplace a Raúl Lozano, Nicolás Talpone a Francisco Romero, Sergio Ojeda a Tobías Ostchega, Nicolás Talpone a Alejandro Cabrera y Gabriel Alanís a Ramón Ábila, después de la derrota 2-0 con Racing en Avellaneda.

El cruce cuenta con un componente histórico, ya que vuelven a enfrentarse luego de 42 años en el marco del tercer partido entre ambos. Los anteriores se jugaron por el Campeonato Nacional 1984: en el primero empataron 2-2 en Río Cuarto y luego el Millonario se impuso 3-2 en el Monumental.