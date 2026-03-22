Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Estudiantes de Río Cuarto El Millonario superó al León del Imperio en Córdoba por el torneo Apertura 2026 y extendió su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su próximo partido. Por + Seguir en







River se prepara para su próximo partido. X (@LigaAFA)

River derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini en el marco de un partido por la fecha 12 de la zona B del torneo Apertura 2026, por lo que extendió su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El próximo partido de River será contra Belgrano, que el sábado perdió 2-1 con Racing en el estadio Julio César Villagra. El encuentro se llevará en el Monumental por la jornada 13 del campeonato durante el fin de semana del 5 de abril, aunque todavía la Liga Profesional no confirmó el día ya que previamente se disputará la fecha FIFA, de cara al Mundial 2026.

Coudet Eduardo Coudet, entrenador de River. El último encuentro entre el Millonario y el Pirata se produjo el 18 de mayo de 2024 por la fecha 2 de la Liga Profesional, cuando el equipo de Núñez se impuso 3-0 en Núñez con goles de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari.

Por lo pronto, el plantel de River se prepara para regresar a los entrenamientos y prepararse para el partido con Belgrano, en el que buscarán hilvanar su cuarto triunfo consecutivo y dejar atrás el cimbronazo luego de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador.

Cuándo y contra quién debuta River en la Copa Sudamericana 2026 River Plate renueva la ilusión de conseguir un nuevo título internacional, y el sueño va tomando una forma cada vez más concreta. Después del sorteo oficial que se realizó el jueves en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el Millonario ya sabe cómo comenzará su camino en el torneo: debutará en la semana del 8 de abril ante Blooming en Bolivia.