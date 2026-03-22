Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Estudiantes de Río Cuarto

River derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini en el marco de un partido por la fecha 12 de la zona B del torneo Apertura 2026, por lo que extendió su racha positiva con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.
El próximo partido de River será contra Belgrano, que el sábado perdió 2-1 con Racing en el estadio Julio César Villagra. El encuentro se llevará en el Monumental por la jornada 13 del campeonato durante el fin de semana del 5 de abril, aunque todavía la Liga Profesional no confirmó el día ya que previamente se disputará la fecha FIFA, de cara al Mundial 2026.
El último encuentro entre el Millonario y el Pirata se produjo el 18 de mayo de 2024 por la fecha 2 de la Liga Profesional, cuando el equipo de Núñez se impuso 3-0 en Núñez con goles de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari.
Por lo pronto, el plantel de River se prepara para regresar a los entrenamientos y prepararse para el partido con Belgrano, en el que buscarán hilvanar su cuarto triunfo consecutivo y dejar atrás el cimbronazo luego de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador.
Cuándo y contra quién debuta River en la Copa Sudamericana 2026
River Plate renueva la ilusión de conseguir un nuevo título internacional, y el sueño va tomando una forma cada vez más concreta. Después del sorteo oficial que se realizó el jueves en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el Millonario ya sabe cómo comenzará su camino en el torneo: debutará en la semana del 8 de abril ante Blooming en Bolivia.
El club de Núñez quedó dentro del Grupo H, donde también tendrá que enfrentar a Red Bull Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela. Según el cronograma dispuesto por la CONMEBOL, la fase de grupos empezará en la semana del 8 de abril y finalizará el 27 de mayo. Los playoffs se jugarán en las semanas del 22 y 29 de julio, después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Enfrentará a un equipo brasileño de tercer orden, además viajará a Bolivia y evitará la altura, ya que el equipo jugará en Santa Cruz de la Sierra. Mientras que el vuelo más largo será a Valencia, ciudad venezolana, donde hace de local Carabobo: serán 5.100km. El Millonario fue cabeza de serie de su grupo y por eso evitó a otros equipos incómodos.