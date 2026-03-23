La fortuna que podría recibir River si Enzo Fernández es vendido en Chelsea El club de Núñez podría beneficiarse económicamente ante una posible transferencia del mediocampista campeón del mundo. Por + Seguir en







Chelsea podría venderlo por una cifra cercana a los 145 millones de euros.

Chelsea fijó un valor cercano a 145 millones de euros por Enzo Fernández.

River podría recibir alrededor de 5 millones de euros por mecanismo de solidaridad.

Real Madrid y PSG aparecen como posibles destinos del mediocampista.

El jugador dejó abierta la puerta a una salida tras la eliminación europea. La fortuna que podría recibir River si Enzo Fernández es vendido por Chelsea ronda los 5 millones de euros, producto del mecanismo de solidaridad que se activa en transferencias internacionales. Este ingreso, aunque indirecto, se transformaría en un refuerzo económico importante para la tesorería del club.

El mediocampista campeón del mundo atraviesa un momento de incertidumbre en Inglaterra tras la eliminación de su equipo en la Champions League, lo que volvió a instalar versiones sobre una posible salida en el próximo mercado de pases. Sus declaraciones posteriores al partido alimentaron aún más las dudas sobre su continuidad.

En ese contexto, el club de Núñez sigue de cerca la situación, ya que cada movimiento en torno al futuro del volante impacta directamente en sus finanzas, como ya ocurrió en transferencias anteriores del jugador. La dirigencia mantiene atención permanente ante cualquier avance formal desde Europa.

enzo fernandez chelsea El mediocampista dejó abierta la posibilidad de un cambio de club. Los números de Enzo Fernández en River Enzo Fernández surgió de las inferiores de River y debutó en Primera en 2019, iniciando un proceso que lo llevó a consolidarse como una de las grandes apariciones del club en los últimos años. Durante su etapa en el equipo disputó 53 partidos oficiales, convirtió 12 goles y fue una pieza clave en el mediocampo antes de dar el salto al fútbol europeo.

El paso posterior por Benfica y su explosión en el Mundial 2022 terminaron de catapultar su carrera. En enero de 2023, Chelsea desembolsó 121 millones de euros para quedarse con su ficha, en una de las transferencias más altas de la historia.

Enzo Fernández en River Enzo Fernández surgió de River y fue campeón del mundo en 2022. River Plate Ahora, ante la posibilidad de una nueva venta por una cifra cercana a los 145 millones de euros, River podría volver a recibir un ingreso importante, aunque menor en comparación con operaciones anteriores. El mecanismo de solidaridad establece que los clubes formadores reciben un porcentaje del traspaso, lo que en este caso representaría cerca de 5 millones de euros para el conjunto argentino.