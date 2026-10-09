Mundial 2026: según un informe de la FIFA, la Selección argentina fue la más atacada con mensajes de odio en las redes sociales Un relevamiento oficial expuso que la Albiceleste encabezó la lista de seleccionados agredidos, principalmente con acusaciones de corrupción y supuestos favores arbitrales, en un torneo donde también se detectaron miles de ataques racistas y xenófobos. Por Agregar C5N en









La Selección argentina fue la más atacada en redes sociales durante el Mundial 2026. X: @Argentina

En el marco de la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, la FIFA presentó las conclusiones del trabajo realizado por su Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS) durante el Mundial 2026. Durante el certamen disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el sistema examinó más de 17,1 millones de publicaciones y comentarios en plataformas digitales, detectando 240.676 contenidos ofensivos verificados tras una revisión humana sobre 477.217 casos filtrados por inteligencia artificial. Según el relevamiento del organismo internacional, la Selección Argentina resultó ser el equipo nacional que mayor cantidad de ataques y mensajes de odio recibió en su conjunto durante la competencia.

El perfil de los ataques contra el conjunto albiceleste estuvo dominado por acusaciones de corrupción, insultos generales y xenofobia, motivados en gran parte por denuncias sobre supuestos favoritismos de la FIFA, los árbitros y el VAR. A nivel individual de futbolistas, la delegación argentina quedó en la cuarta posición en agresiones recibidas -detrás de los planteles de Francia, Inglaterra y Portugal-, pero la acumulación de cuestionamientos dirigidos al equipo nacional la ubicó al frente de la lista global. Por otro lado, la FIFA aclaró que, sobre el 26,2% de los casos en que se logró identificar la localización geográfica de los emisores, Argentina figuró como el país de origen con mayor cantidad de ataques racistas registrados.

- 17 million posts scanned

- 477,000 referred for review

- 240,000 verified as abusive



On the eve of World Mental Health Day, FIFA shares Social Media Protection Service findings relating to this year’s @FIFAWorldCup. pic.twitter.com/FMv2ABtg6K — FIFA (@FIFAcom) October 9, 2026 En términos generales, el estudio reveló que los insultos racistas representaron el 20% del contenido ofensivo categorizado durante el torneo, registrando un fuerte incremento frente al 11% detectado en la fase de grupos. Asimismo, un 14% del contenido clasificado correspondió a amenazas de violencia y un 12% a ataques xenófobos. Por su parte, la FIFA señaló que un jugador en particular sufrió más de 10.000 agresiones verificadas —con un 40% de connotación racista—, transformándose en el principal blanco individual tras la viralización de comentarios discriminatorios formulados por una figura pública.

Los árbitros sufrieron una presión agresiva desproporcionada, concentrando el 71% de los casos más graves e intentos de "doxxing" (divulgación maliciosa de datos privados), pese a representar solo el 10% de las personas monitoreadas. Esta filtración ilícita desencadenó más de 13.000 llamadas y mensajes intimidatorios hacia los colegiados y sus familias. Ante esta situación, el director de la División de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, afirmó que nadie debe ser acosado en su puesto de trabajo y valoró las herramientas de protección y persecución penal implementadas.

La Scaloneta, una de las apuntadas en redes sociales. Redes de Selección Argentina Para neutralizar la difusión de estos mensajes, la herramienta de moderación automatizada por inteligencia artificial analizó 60,7 millones de comentarios en canales oficiales, bloqueando preventivamente 9,2 millones (15%) antes de su publicación. Además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la detección de 2.905 cuentas sujetas a posible investigación penal y confirmó que 786 fueron derivadas directamente a las autoridades policiales para su juzgamiento.