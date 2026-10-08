Jugó contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue condenado por un certificado de Covid: qué pasó El capitán de la Selección de Suiza, que enfrentó a la Argentina en el Mundial, recibió una sanción de 150.000 francos suizos tras admitir que compró un documento apócrifo durante la pandemia por desconfiar de las vacunas. Por Agregar C5N en









El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

El futbolista Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza y actual mediocampista del Sunderland, fue sancionado por la Justicia helvética tras confirmarse la utilización de un certificado de vacunación falso contra el Covid-19. La Fiscalía de Lucerna le impuso una pena condicional equivalente a 150.000 francos suizos (alrededor de 160.000 euros), fraccionada en 50 cuotas diarias de 3.000 francos. Sin embargo, la condena no se ejecutará de forma efectiva si el jugador cumple un período de prueba de dos años sin cometer nuevas infracciones, tras haber abonado ya las costas del proceso penal.

La maniobra salió a la luz en el marco de una investigación judicial contra personal médico de Lucerna acusado de emitir documentación sanitaria fraudulenta. Luego de que su nombre apareciera en los expedientes, el exjugador del Arsenal y del Bayer Leverkusen decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para reconocer su culpabilidad. En su mensaje, el mediocampista asumió la responsabilidad total de sus actos y confirmó que aceptaba la resolución emitida por las autoridades helvéticas.

Granit Xhaka y su comunicado oficial. En su descargo público, el referente del seleccionado fundamentó su accionar en las dudas y temores que le provocaba el proceso de inmunización. Xhaka explicó que actuó bajo una "profunda desconfianza hacia la vacuna", sumada a la incertidumbre y al miedo generados durante la pandemia. Asimismo, el futbolista que fue capitán en el cruce de cuartos de final frente a la Selección argentina en el último Mundial expresó su arrepentimiento, admitiendo que el camino elegido fue erróneo y pidiendo disculpas por no encauzar sus inquietudes por las vías legales correspondientes.

En el plano deportivo, la conducta del mediocampista derivó en una sanción disciplinaria inmediata dentro de su seleccionado, quedando al margen de la convocatoria para cuatro partidos de la UEFA Nations League. En una situación idéntica dentro del plantel helvético, el delantero Breel Embolo, uno de los máximos goleadores históricos del equipo, también resultó marginado tras comprobarse que había adquirido un pase sanitario apócrifo.

A pesar de la ausencia forzada de su capitán, el conjunto dirigido por Murat Yakin logró imponerse en sus compromisos frente a Escocia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Mientras la Asociación Suiza de Fútbol evalúa el futuro deportivo de los implicados y mantiene conversaciones institucionales para definir los pasos a seguir, Xhaka continúa con su actividad profesional en el fútbol inglés.