8 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Jugó contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue condenado por un certificado de Covid: qué pasó

El capitán de la Selección de Suiza, que enfrentó a la Argentina en el Mundial, recibió una sanción de 150.000 francos suizos tras admitir que compró un documento apócrifo durante la pandemia por desconfiar de las vacunas.

Por
El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

El futbolista Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza y actual mediocampista del Sunderland, fue sancionado por la Justicia helvética tras confirmarse la utilización de un certificado de vacunación falso contra el Covid-19. La Fiscalía de Lucerna le impuso una pena condicional equivalente a 150.000 francos suizos (alrededor de 160.000 euros), fraccionada en 50 cuotas diarias de 3.000 francos. Sin embargo, la condena no se ejecutará de forma efectiva si el jugador cumple un período de prueba de dos años sin cometer nuevas infracciones, tras haber abonado ya las costas del proceso penal.

Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso.
Te puede interesar:

Tras la goleada con Argentina, el gobierno de Burkina Faso anunció que se meterá en el fútbol y se arriesga a una sanción de la FIFA

La maniobra salió a la luz en el marco de una investigación judicial contra personal médico de Lucerna acusado de emitir documentación sanitaria fraudulenta. Luego de que su nombre apareciera en los expedientes, el exjugador del Arsenal y del Bayer Leverkusen decidió pronunciarse públicamente a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para reconocer su culpabilidad. En su mensaje, el mediocampista asumió la responsabilidad total de sus actos y confirmó que aceptaba la resolución emitida por las autoridades helvéticas.

Granit Xhaka y su comunicado oficial.

Granit Xhaka y su comunicado oficial.

En su descargo público, el referente del seleccionado fundamentó su accionar en las dudas y temores que le provocaba el proceso de inmunización. Xhaka explicó que actuó bajo una "profunda desconfianza hacia la vacuna", sumada a la incertidumbre y al miedo generados durante la pandemia. Asimismo, el futbolista que fue capitán en el cruce de cuartos de final frente a la Selección argentina en el último Mundial expresó su arrepentimiento, admitiendo que el camino elegido fue erróneo y pidiendo disculpas por no encauzar sus inquietudes por las vías legales correspondientes.

En el plano deportivo, la conducta del mediocampista derivó en una sanción disciplinaria inmediata dentro de su seleccionado, quedando al margen de la convocatoria para cuatro partidos de la UEFA Nations League. En una situación idéntica dentro del plantel helvético, el delantero Breel Embolo, uno de los máximos goleadores históricos del equipo, también resultó marginado tras comprobarse que había adquirido un pase sanitario apócrifo.

A pesar de la ausencia forzada de su capitán, el conjunto dirigido por Murat Yakin logró imponerse en sus compromisos frente a Escocia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Mientras la Asociación Suiza de Fútbol evalúa el futuro deportivo de los implicados y mantiene conversaciones institucionales para definir los pasos a seguir, Xhaka continúa con su actividad profesional en el fútbol inglés.

Granit Xhaka es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia helvética.

Granit Xhaka es uno de los jugadores más emblemáticos de la historia helvética.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La despedida a Messi se realizó en un Monumental repleto.

La empresa que organizó la despedida de Messi hizo su descargo

Messi fue quien pidió cambiar la fecha del casamiento de Tini y De Paul.

"Fue por Lionel Messi": la determinante modificación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El astro del fútbol recibe la pelota de parte del juez chileno Fernando Véjar.

Video inédito: se viralizó la insólita pregunta que le hizo el árbitro a Messi durante su despedida

El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.

El mensaje más picante de Messi: se filtró la dedicatoria que le hizo a un compañero de la Selección

El emotivo gesto de los hijos de Messi.

No hay palabras: el emotivo gesto de Thiago, Ciro y Mateo en el vestuario tras la despedida de Lionel Messi

Neymar y Messi, en un video juntos.

"Borrachos": el inédito video de Messi en una fiesta que mostró Neymar

Rating Cero

La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

La conductora despidió al cantautor con un emotivo mensaje y recordó el vínculo con su nieta Ámbar.

Marcela Tinayre recordó a Piero, con quien tuvo un vínculo especial: "Se fue un..."

Varias denuncias de acoso que salpicó al ex de Flor Vigna.

Un ex de Flor Vigna, envuelto en una ola de denuncias por presunto acoso en el ambiente de la danza: qué pasó

Las cenizas de Héctor Alterio descansarán en el Panteón de Actores en la Chacarita.

Héctor Alterio regresa a Buenos Aires: sus cenizas descansarán en el Cementerio de la Chacarita

Emotivo reencuentro de Callejero Fino con su hijo de 9 años.

Callejero Fino volvió a su casa y se reencontró con su hijo Karim Yadiel: así fue el conmovedor momento

A cuatro años de la separación, Zaira Nara sorprendió al confirmar su reconciliación con el padre de sus hijos.
play

"Oculté la verdad": la confesión de Zaira Nara sobre su reconciliación con Jakob Von Plessen

últimas noticias

El saludo entre el 10 de Suiza y Leo Messi en pleno Mundial 2026.

Jugó contra la Selección argentina en el Mundial 2026 y fue condenado por un certificado de Covid: qué pasó

Hace 10 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

EEUU amplió la acusación contra Maduro y su esposa: enfrentan cargos por "torturas"

Hace 16 minutos
La China Suárez y un video bailando: Hoy es un gran día

Bailando en las redes, La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara: "Es un gran día"

Hace 19 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pensiones No Contributivas, este viernes 9 de octubre

Hace 22 minutos
Un cliente solicitó el cambio de una TV y ante una respuesta negativa, volvió con la barra brava de su club. 

Pidió el cambio de una TV y, ante la negativa del local, volvió con la barra brava de su club

Hace 24 minutos