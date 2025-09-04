Messi se despide del público argentino: los grandes partidos en el país que serán parte de su leyenda

4 de septiembre de 2025 Inicio
El capitán de la Selección argentina anunció que el partido por Eliminatorias frente a Venezuela será su último encuentro oficial por dicha instancia en el país. A lo largo de su carrera vivió momentos destacados en estadios de todo el país: frustraciones, revanchas y, por supuesto, muchos goles.

Ileana Brandan
Por
En total

En total, Lionel Messi jugó 45 partidos en Argentina.

El astro del fútbol Lionel Messi anunció que este jueves en el Monumental frente a Venezuela jugará su último partido con la camiseta de la Selección argentina en el país por Eliminatorias.

La Selección argentina se despide de la localía contra Venezuela.
En la previa del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni reconoció que “será un partido emotivo, especial, lindo”. “Hay que disfrutarlo. Es un placer tenerlo. Esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute y que él mismo también lo haga”, reflexionó.

Desde su primer encuentro con la camiseta celeste y blanca allá por 2004, en 21 años, el rosarino tuvo destacadas actuaciones a lo largo y ancho del territorio argentino para desplegar su magia y que todos puedan vivenciar en primera persona su talento.

En total, La Pulga jugó 45 partidos en Argentina donde, el estadio Monumental fue el escenario donde más jugó: 24. Pero también pasó por La Bombonera, La Plata, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero. El capitán marcó 35 goles en el país. Fueron 23 por Eliminatorias y 12 en amistosos. Además, dio 20 asistencias. Es decir que participó de 55 goles en 45 encuentros como local.

Embed - C5N on Instagram: " MESSI: OBRAS CUMBRES EN ARGENTINA C5N hizo un repaso por la carrera de Leo Messi, que tantas alegrías le dio a los argentinos, en la previa del último partido de Eliminatorias que va a jugar el ídolo en Argentina contra Venezuela."
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

Los mejores momentos de Messi con la Selección en Argentina

Debut con la Selección Sub 20 y quedar “blindado”

Mientras Messi era acechado por España, Julio Grondona organizó un partido amistoso frente a Paraguay para “blindar” al jugador estrella de Barcelona. El 29 de junio de 2004, el estadio de Argentinos Juniors, fue testigo del debut con la camiseta celeste y blanca en la Selección Sub 20.

En aquella oportunidad, el rosarino ingresó en el segundo tiempo por Matías Abelairas utilizando el número 17 en la espalda. La Albiceleste goleó por 8 a 0, y Messi convirtió el séptimo tanto a los 35 minutos: recibió el balón en mitad de cancha, pasó entre dos rivales, eludió al arquero y empujó a la red sobre el arco.

Embed - EL DEBUT DE MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA EL PRIMER PARTIDO DE LEO CON LA CELESTE Y BLANCA

Debut con la Selección mayor

Un 9 de octubre del 2005 en el estadio Monumental jugó y debutó con la Selección mayor como titular en la victoria por 2-0 frente a Perú en las Eliminatorias para el Mundial 2006. La Pulga fue una de las figuras de la cancha y recibió la ovación de todo el estadio.

Embed - 2005: El debut de Lionel Messi en la Selección Argentina

Primer gol con la Selección mayor

Si bien su primer gol con la Selección fue frente a Venezuela en Maracaibo, el primero ante su gente fue frente a Uruguay en la victoria por 2 a 1, el 11 de octubre en 2008, en Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Su tanto fue nada más ni nada menos que de cabeza: Juan Román Riquelme le puso un precioso pase pinchado y entrando suelto por el segundo palo, Leo derrotó al arquero Castillo.

Embed - 2008 Argentina 2 vs Uruguay 1. Eliminatorias

Debut con la camiseta número 10

El 28 de marzo de 2009, por las Eliminatorias para el Mundial 2010, quedará marcado como el día del comienzo de su propia era: en la victoria por 4 a 0 frente a Venezuela en el Monumental, siendo el debut de Diego Maradona como entrenador del Seleccionado, el "Pelusa" le dio por primera vez la camiseta número 10.

Amistoso frente al campeón del Mundo, España

La Selección de España había ganado su primer título mundial en el campeonato disputado en Sudáfrica 2010, y su primer amistoso fue en el Monumental ante la Selección de Lionel Messi.

En aquel encuentro, la Albiceleste no tomó el amistoso como tal y goleó por 4 a 0 a los recientes campeones. Lionel Messi se despachó con un tanto.

La Selección volvió a jugar en el interior del país

Cortando con la costumbre de jugar en Buenos Aires, Messi y compañía llevaron el futbol por el interior y en Córdoba por Eliminatorias. Aquel 7 de octubre de 2012 ganaron por 3 a 1 frente a Paraguay con 1 gol de por entonces jugador del Barcelona.

Victoria en el clásico Rioplatense

En esos tiempos en los que la Selección solía jugar las Eliminatorias en interior, esa noche en Mendoza del 2012, recibió a Uruguay. Si bien el primer tiempo fue un partido intrascendental para el conjunto nacional, el segundo apareció el héroe de la noche donde desplegó toda su magia, fue la figura y aportó gambetas, asistencia y dos goles. Fue un contundente 3 a 0.

En el primer gol anticipó a Fernando Muslera tras un centro de Ángel Di María y puso en ventaja al conjunto nacional; participó del segundo tanto que convirtió Sergio “Kun” Agüero y cerró la noche con un gol de tiro libre: esperó el salto de la barrera uruguaya e hizo un remate de rastrón clavando la pelota junto al palo izquierdo.

Regreso a la Selección tras su renuncia

Por Eliminatorias 2014, el 1 de octubre 2016 no solo marcó el debut de Edgardo “Patón” Bauza con la Selección, sino también el regreso de Lionel Messi a la Selección tras la renuncia en la derrota por penales en la final de la Copa América 2016.

Aquel encuentro, frente a Uruguay, Argentina ganó por la mínima diferencia se impuso gracias al tanto de un rosarino que había aparecido con un look totalmente renovado: pelo platinado y barba. Su tanto llegó tras un rebote en Josema Giménez y recibió ovaciones que mezclaban admiración y agradecimiento en partes iguales.

Embed - Argentina vs Uruguay (1-0) Eliminatorias Russia 2018 - Fecha 7 - Resumen FULL HD

Figura en Eliminatorias

En Mendoza, en noviembre del 2016, la Albiceleste goleó 3 a 0 a Colombia y Messi se cargó el partido al hombro donde se fue la figura jugando a su estilo y haciendo jugar a sus compañeros.

Hizo un golazo de tiro libre, asistió a Lucas Pratto para su tanto de cabeza y no dio por perdida una pelota para después servírsela a Ángel Di María y cerrar una noche espectacular en tierra cuyana.

Debut de Lionel Scaloni con la Selección

Por Eliminatorias para al Mundial Qatar 2022, Lionel Scaloni debutó como director técnico en partidos oficiales en el país. Ese 8 de octubre de 2020, la Selección volvió a jugar en medio después de la pandemia del coronavirus y una Bombonera, completamente vacía fue el escenario donde se enfrentó a Ecuador: los tres puntos quedaron en casa. Messi convirtió el único tanto del encuentro y fue el primer paso rumbo a la clasificación a Qatar.

Embed - Argentina 1 vs. 0 Ecuador | Eliminatorias a Qatar 2022 - Fecha 1

Primer partido de la Selección tras ganar la Copa América en Brasil 2020

En septiembre del 2021 el seleccionado argentino le ganó a Bolivia por 3 a 0, en el Monumental. Ese encuentro marcó el regreso del público a los estadios después de un año y medio de veda por la pandemia.

Lionel Messi hizo delirar a los pocos afortunados que pudieron estar presente ya que se habilitó solo el 30% de capacidad del estadio Monumental: metió tres goles.

Embed - Eliminatorias Sudamericanas | Argentina 3-0 Bolivia | Fecha 10

Festejos en Argentina por ser campeón del mundo en Qatar

Tras la obtención del Mundial Qatar 2022, el primero de Messi, la AFA organizó un amistoso frente a Panamá para celebrar el título mundial.

Más allá de que hizo un gol para el 2-0, lo más trascendente de aquella noche fue el disfrute absoluto en el Monumental con su familia en el terreno de juego, todos los campeones del mundo y el delirio de la gente.

Embed - EMOCION PURA, ASI RECIBIERON A LOS CAMPEONES DEL MUNDO - RECIBIMIENTO COMPLETO

Hat-trick en el Monumental frente a Bolivia

En octubre del 2024, el actual jugador de Inter Miami volvió a jugar en la Selección tras haberse lesionado en la final ante Colombia, en Miami y demostró que su magia sigue intacta.

No solo convirtió un hat-trick en la goleada por 6 a 0 frente a Bolivia, sino que además participó en los tantos de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Los partidos amistosos, con amigos, en Argentina

Además de volver al país para jugar por Eliminatorias y amistosos con la Selección argentina, Lionel Messi también supo pisar el suelo argentino para ser partícipe de un partido benéfico y para estar presente en los partidos despedida de sus amigos Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

En junio de 2011, Messi estuvo presente en el partido a beneficio que realizaron las fundaciones de Javier “Pupi” Zanetti y Maxi Rodríguez en el estadio de Newell’s.

El choque entre “Los amigos de Pupi” y “Los amigos de Maxi” terminó 8-6, a favor del equipo de La Fiera Rodríguez y el rosarino convirtió dos tantos en el equipo del ex Inter.

En 2023, volvió a acompañar a la Fiera, quien anunció su retiro del fútbol y nuevamente en “su casa”. Esa noche, La Pulga tuvo un recibimiento soñado nada más ni nada menos que en el día de su cumpleaños número 36. Aunque sea con amigos, el 10 también dio el presente en la red: metió tres tantos y uno de ellos fue de tiro libre.

Embed - ¡¡¡HISTORIA PURA!!! LIONEL ANDRÉS MESSI DIJO PRESENTE EN EL COLOSO EN LA DESPEDIDA DE MAXI RODRÍGUEZ

Y apenas un día después, viajó a Buenos Aires para asistir a la también despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera: el campeón del mundo aportó con su grito a los 12 minutos del ST para poner el descuento del equipo argentino.

Embed - MESSI E RIQUELME JUNTOS NA SUA DESPEDIDA DO FUTEBOL UM REENCONTRO EMOCIONANTE DAS LENDAS ARGENTINA

