Qué dijo Lionel Scaloni sobre el último partido de Lionel Messi con la Selección en Argentina

El DT del combinado nacional confirmó que Leo estará desde el arranque en el Monumental ante Venezuela y se refirió a la posibilidad de que se despida del público este jueves. "Va a ser un partido lindo, emocionante", aseguró.

La Selección argentina ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, pero eso no significa que el último partido de local ante Venezuela no vaya a tener emociones importantes: el propio Lionel Messi confirmó que será, también, su despedida del público local en el Monumental. Sin embargo, Lionel Scaloni dejó un mensaje de esperanza para aquellos que no puedan asistir este jueves y prometió que habrá un bonus track de Leo con la Albiceleste.

“Va a ser un partido lindo, emocionante. Seguramente no sea su último partido, y lo digo porque, si así lo decide, nos encargaremos de que juegue otro. Se buscará el momento ”, indicó el DT del seleccionado, otro que se rumorea que podría estar transitando sus momentos finales al frente del plantel en territorio nacional.

Scaloni confirmó que Leo estará desde el arranque ante la Vinotinto, que, a su vez, se juega gran parte de su clasificación a la próxima Copa del Mundo, y dio detalles sobre otros jugadores: “Nicolás Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible . Alexis ( Mac Allister ) llegó tarde y no pudo entrenar todavía, así que lo más probable es que no esté de arranque” .

Lo que sí es probable es que Messi no juegue ante Ecuador, en lo que será efectivamente la última jornada de las Eliminatorias, aunque el entrenador confirmó que “viajarán todos”, aunque aclaró que todo dependerá de “cómo terminen, si hay sancionados o no”. “A lo mejor le demos alguna oportunidad a un chico para que puedan jugar. Por suerte estamos en condiciones de poder hacerlo”, agregó.

Antes de viajar a Argentina, Lionel Messi confirmó que el partido frente a Venezuela por la 17° fecha de las Eliminatorias previo al Mundial 2026 será su último partido con la Selección de local. Pero con el correr de los días, podría ser el último de dicha fase ya que está en duda su viaje a Ecuador.

“Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”, reconoció el capitán luego de jugar las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City, con Inter Miami.

El encuentro será este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el estadio Monumental correspondiente a la 17° fecha de Eliminatorias, en lo que será una despedida a lo grande ya que, en la previa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó una serie de shows para animar a los hinchas que lleguen a la cancha temprano.

Pero, pensando en el último choque en la doble fecha FIFA rumbo al campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el cuerpo técnico argentino podría prescindir de la presencia del campeón del mundo y bicampeón de América.

Lionel Scaloni evaluará cómo termine físicamente el ex – Barcelona el cotejo en suelo argentino y analizar si viaja o no a Guayaquil, donde la Albiceleste jugará el martes 9 con Ecuador por la fecha 18. Es que, según detalló TyC Sports, Messi también tiene en mira el calendario que se le aproxima con Inter Miami en el último semestre del año.