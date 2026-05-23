Mundial 2026: Shakira lanzó el video del tema oficial con Lionel Messi y Diego Maradona como protagonistas El videoclip de Dai Dai arranca con la presencia de figuras como el capitán de la Selección argentina, Kylian Mbappé y Erling Haaland con el lema "Estamos listos". La cantante nombra a leyendas del fútbol como el Diez. Agregar C5N en









Messi es uno de los protagonistas del videoclip del tema oficial del Mundial 2026 de Shakira. Captura mejorada con IA/Redes Sociales

El video de la canción oficial del Mundial 2026, Dai Dai, interpretada por Shakira con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy, se estrenó este sábado con dos protagonistas bien argentinos: Lionel Messi y Diego Maradona. El actual capitán de la Selección argentina sorprendió hablando en inglés.

"We are ready" o "Estamos listos" es la frase que pronuncia el futbolista argentino junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre otras estrellas del fútbol que entran saltando a la cancha del Maracaná, donde se grabó el tema de promoción.

La producción audiovisual transporta al espectador por distintos escenarios, mostrando a la cantante en el Ángel de la Independencia de México o en medio del paisaje de un desierto junto a los niños africanos.

En otra parte del video se incorpora Burna Boy con Shakira sobre un globo terráqueo, luego un cielo estrellado y, por fin, el ingreso a un estadio. Ahí la reciben un grupo de bailarinas con los trajes de los tres países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

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