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Mundial 2026: Shakira lanzó el video del tema oficial con Lionel Messi y Diego Maradona como protagonistas

El videoclip de Dai Dai arranca con la presencia de figuras como el capitán de la Selección argentina, Kylian Mbappé y Erling Haaland con el lema "Estamos listos". La cantante nombra a leyendas del fútbol como el Diez.

Messi es uno de los protagonistas del videoclip del tema oficial del Mundial 2026 de Shakira.

Messi es uno de los protagonistas del videoclip del tema oficial del Mundial 2026 de Shakira.

Captura mejorada con IA/Redes Sociales

El video de la canción oficial del Mundial 2026, Dai Dai, interpretada por Shakira con la colaboración del cantante nigeriano Burna Boy, se estrenó este sábado con dos protagonistas bien argentinos: Lionel Messi y Diego Maradona. El actual capitán de la Selección argentina sorprendió hablando en inglés.

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"We are ready" o "Estamos listos" es la frase que pronuncia el futbolista argentino junto a Kylian Mbappé y Erling Haaland, entre otras estrellas del fútbol que entran saltando a la cancha del Maracaná, donde se grabó el tema de promoción.

La producción audiovisual transporta al espectador por distintos escenarios, mostrando a la cantante en el Ángel de la Independencia de México o en medio del paisaje de un desierto junto a los niños africanos.

En otra parte del video se incorpora Burna Boy con Shakira sobre un globo terráqueo, luego un cielo estrellado y, por fin, el ingreso a un estadio. Ahí la reciben un grupo de bailarinas con los trajes de los tres países organizadores: Estados Unidos, Canadá y México.

Diego Maradona, presente en el Mundial 2026

Al final de la canción Dai Dai se hace un repaso de todos los mundiales con imágenes de las figuras en cada evento. Shakira nombra a estrellas del fútbol como Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham y Kaká. El videoclip termina con la cita de países protagonistas del Mundial 2026, entre ellos Brasil, Colombia, Estados Unidos, los Países Bajos y la Argentina, como la última nación ganadora y candidata para defender su título.

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