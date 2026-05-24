24 de mayo de 2026 Inicio
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Cuál es la historia del jugador de River que tiene raíces nigerianas y ya debutó en primera

Sumó sus primeros minutos el pasado miércoles ante Bragantino por Copa Sudamericana.

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El joven de 19 años con raíces nigerianas que debutó en River

El joven de 19 años con raíces nigerianas que debutó en River

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  • Nació el 23 de febrero de 2007 en nuestro país, es delantero y mide 1.87m.
  • Se probó y quedó en las infantiles de River cuando tenía 7 años y desde ahí que está en la institución.
  • Su padre, Godwin Spiff, es nigeriano y llegó a Argentina en 2006 por cuestiones laborales.
  • La rompió en sexta y quinta y recién este año se ganó la titularidad en Reserva.

Jonathan Spiff cumplió su sueño y el de su padre al debutar en la primera división de River. Con solo 19 años, el delantero ingresó en el minuto 89 del partido que enfrentó al Millonario con Bragantino en el marco de la Copa Sudamericana. El encuentro disputado en el Monumental terminó 1-1 gracias a un gol agónico de Lautaro Pereyra, compañero de Spiff en la reserva.

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Jonathan empezó su camino en el Millonario gracias a su padre Godwin, quien llegó al país en 2006 para trabajar y rápidamente se enamoró del club. Al año siguiente del arribo tuvo a su hijo y cuando cumplió siete lo llevó a probarse a River. Un solo intentó le bastó para llamar la atención de los entrenadores y en ese momento comenzó su trayectoria en la institución.

Marcó muchos goles en sexta y quinta categoría y en 2025 fue convocado por primera vez a la Reserva para un partido con Godoy Cruz. Este año se ganó la titularidad y en 10 partidos jugados marcó 2 goles. En un contexto de muchos partidos en pocos días y de lesiones de jugadores de ataque como Sebastián Driussi, el Chacho Coudet no dudó en convocarlo para agrandar el plantel. River atraviesa una seguidilla de encuentros producto de su pase a la final del Torneo Apertura y su participación en la Sudamericana.

Spiff
Jonathan Spiff frente a Sarmiento de Junín en un partido de inferiores.

Jonathan Spiff frente a Sarmiento de Junín en un partido de inferiores.

Quién es Jonathan Spiff y cómo llegó a debutar en River

El delantero de raíces nigerianas está en el Millonario desde los 7 años y jugó sus primeros minutos en la máxima categoría del club ante Bragantino. Ingresó a los 89’ y rápidamente le tocó responder a una pelota parada del equipo rival, donde hizo valer su altura (1.87m) y despejó el balón con un cabezazo. Segundos más tarde vio como Lautaro Pereyra, compañero suyo en la reserva, estampaba el 1-1 de manera agónica para rescatar un empate.

Tiene 19 años, es delantero y su referente en la posición es Julián Álvarez. Se destaca por su potencia física y actualmente es titular en la reserva del club, donde lleva anotados 2 tantos en 10 partidos jugados. “Soy un jugador con mucha velocidad e inteligencia para leer el juego, facilidad para llegar al gol y muy intuitivo para crearme los espacios y participar del juego asociado”, expresó el atacante en referencia a sus virtudes dentro de la cancha.

Debido a las raíces de su padre, Jonathan ya fue convocado por el seleccionado Sub 20 de Nigeria. Estuvo en la prelista de la selección africana para disputar el Mundial de esa categoría que se disputó el año pasado en Chile, donde Argentina cayó en la final. Sin embargo no quedó seleccionado. El jugador todavía puede optar por representar a nuestro país en el futuro.

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