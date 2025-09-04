Argentina – Venezuela, por Eliminatorias: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado para el Mundial 2026, se medirá frente a la Vinotinto que marcará la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino en dicha instancia.

La Selección argentina recibirá a Venezuela este jueves en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 17 por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, competencia a la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya está clasificado.

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Con el pase asegurado para el próximo campeonato del mundo, este encuentro frente a la Vinotinto será especial para los hinchas y el equipo, ya que marcará la despedida oficial del país de Lionel Messi .

“ Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”, reconoció el capitán luego de jugar las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City, con Inter Miami.

Para seguir demostrando su categoría, Lionel Scaloni pondrá en cancha lo mejor que tenga a disposición aunque, de momento, tiene una sola duda: quién acompañará a De Paul y Paredes en el mediocampo.

Con poco entrenamiento por el retraso de su vuelo, Alexis Mac Allister no será de la partida, por lo que Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González, disputan un lugar. El volante del Cuomo italiano pica en punta para ser titular este jueves, mientras que el flamante jugador del Real Madrid y el refuerzo del Atlético Madrid corren con desventajas.

En tanto, arriba ya está confirmada la dupla que acompañará al capitán en su último partido en casa: Thiago Almada y Julián Álvarez serán titulares.

Por su parte, la Selección comandada por el argentino Fernando “Bocha” Batista llega más complicado, ya que está en zona de repechaje, pero con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.

Para dar el batacazo para asegurarse el pase al campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, la duda se centra en el mediocampo por la suspensión de José Martínez: allí, Telasco Segovia podría acompañar a Cristian Cásseres, con Eduard Bello por derecha y Jefferson Savarino por izquierda.

En ataque, los elegidos serían Josef Martínez y Salomón Rondón. Además, varios futbolistas deberán cuidarse porque están al límite de amarillas: Romo, Tomás Rincón, Bello, Navarro, Rondón, Martínez y Josua Mejías, pensando en el duelo decisivo frente a Colombia de la próxima fecha.

Argentina – Venezuela: hora y televisión

Hora: 20:30.

20:30. Televisión: TyC Sports y Telefe.

TyC Sports y Telefe. Estadio: Monumental, Buenos Aires.

Monumental, Buenos Aires. Árbitro: Piero Maza (CHI).

Piero Maza (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Argentina – Venezuela: probables formaciones