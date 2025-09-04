4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Argentina – Venezuela, por Eliminatorias: horario, formaciones y TV

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado para el Mundial 2026, se medirá frente a la Vinotinto que marcará la despedida oficial de Lionel Messi en suelo argentino en dicha instancia.

Por
Argentina – Venezuela, por Eliminatorias: horario, formaciones y TV
@Argentina

La Selección argentina recibirá a Venezuela este jueves en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 17 por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, competencia a la que el equipo dirigido por Lionel Scaloni ya está clasificado.

Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.
Te puede interesar:

El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar

Con el pase asegurado para el próximo campeonato del mundo, este encuentro frente a la Vinotinto será especial para los hinchas y el equipo, ya que marcará la despedida oficial del país de Lionel Messi.

Contra Venezuela va a ser un partido muy especial para mí porque va a ser el último por Eliminatorias en Argentina. Será un partido muy especial y, por eso, me van a acompañar mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos los que puedan”, reconoció el capitán luego de jugar las semifinales de la Leagues Cup ante Orlando City, con Inter Miami.

Para seguir demostrando su categoría, Lionel Scaloni pondrá en cancha lo mejor que tenga a disposición aunque, de momento, tiene una sola duda: quién acompañará a De Paul y Paredes en el mediocampo.

Con poco entrenamiento por el retraso de su vuelo, Alexis Mac Allister no será de la partida, por lo que Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González, disputan un lugar. El volante del Cuomo italiano pica en punta para ser titular este jueves, mientras que el flamante jugador del Real Madrid y el refuerzo del Atlético Madrid corren con desventajas.

En tanto, arriba ya está confirmada la dupla que acompañará al capitán en su último partido en casa: Thiago Almada y Julián Álvarez serán titulares.

Por su parte, la Selección comandada por el argentino Fernando “Bocha” Batista llega más complicado, ya que está en zona de repechaje, pero con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.

Para dar el batacazo para asegurarse el pase al campeonato del mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello, la duda se centra en el mediocampo por la suspensión de José Martínez: allí, Telasco Segovia podría acompañar a Cristian Cásseres, con Eduard Bello por derecha y Jefferson Savarino por izquierda.

En ataque, los elegidos serían Josef Martínez y Salomón Rondón. Además, varios futbolistas deberán cuidarse porque están al límite de amarillas: Romo, Tomás Rincón, Bello, Navarro, Rondón, Martínez y Josua Mejías, pensando en el duelo decisivo frente a Colombia de la próxima fecha.

Argentina – Venezuela: hora y televisión

  • Hora: 20:30.
  • Televisión: TyC Sports y Telefe.
  • Estadio: Monumental, Buenos Aires.
  • Árbitro: Piero Maza (CHI).
  • VAR: Juan Lara (CHI).

Argentina – Venezuela: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
  • Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A lo largo de su trayectoria, el delantero suma 290 partidos oficiales con 90 goles.

Dibu Martínez fue su verdugo y ahora compartirá equipo con un campeón del mundo

La emoción de Lionel Scaloni por la frase de un periodista.

La emoción de Lionel Scaloni tras la confesión de un periodista en medio de la conferencia de prensa

Scaloni propuso armar un partido amistoso como el partido despedida de Messi.

Scaloni, sobre el último partido de Messi en Argentina: "Nos vamos a encargar de que no lo sea"

Scaloni se encargará que Messi tenga otro partido en el Monumental ante su gente

Scaloni confirmó la presencia de Messi contra Venezuela, en su ultimo partido por Eliminatorias en Argentina: "Será emotivo"

Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorias con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Julián Álvarez con todo, en el entrenamiento en Ezeiza.

La Selección argentina con la mente en Venezuela: un ausente con aviso y un histórico que no participó

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 2 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 6 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 8 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 11 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 14 minutos