18 de mayo de 2026 Inicio
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La verdad detrás de la canción que cantó la barra de Inter Miami que hizo enojar a Lionel Messi

Un inesperado conflicto en las tribunas del Nu Stadium sacudió al equipo, generó tensión con el plantel y abrió una fuerte interna entre los grupos más representativos de la hinchada.

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El momento exacto en el que Lionel Messi le hizo el gesto a la hinchada tras el cántico.

El momento exacto en el que Lionel Messi le hizo el gesto a la hinchada tras el cántico.

La victoria 2-0 de Inter Miami frente a Portland Timbers quedó completamente opacada por una situación inesperada que tuvo como protagonista a Lionel Messi y a un sector de la hinchada organizada del club. Es que, en pleno partido, desde una de las tribunas comenzó a escucharse un fuerte reclamo dirigido a los jugadores, algo poco habitual dentro de la MLS y que generó una inmediata reacción del capitán argentino y también de Rodrigo De Paul.

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“Jugadores... respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”, fue el cántico que bajó desde la popular ocupada por integrantes de “La Familia”, una de las facciones más representativas de la barra de Inter Miami. El episodio ocurrió en el Nu Stadium, durante lo que además representó el primer triunfo del equipo en el nuevo estadio desde su inauguración.

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En ese entonces, las cámaras captaron rápidamente el enojo de Messi, quien miró hacia la tribuna y realizó gestos de desaprobación (hizo "montoncito" con sus manos) mientras el resto del estadio respondía con aplausos y ovaciones para el plantel. Esa escena se volvió viral en redes sociales y abrió un fuerte debate entre los hinchas sobre el reclamo de la barra y el vínculo actual entre los jugadores y los fanáticos más tradicionales del club.

Qué dijo La Familia sobre la canción en Inter Miami que hizo enojar a Messi

Tras la repercusión que generó el episodio, integrantes de “La Familia” explicaron públicamente por qué decidieron realizar la protesta contra los jugadores. Según señalaron, el reclamo no estuvo relacionado con el rendimiento futbolístico sino con una supuesta falta de cercanía del plantel con los hinchas después de los partidos.

“Estamos haciendo un poco de huelga. Porque nos gustaría que después del partido... no importa si gana, pierde o empata el equipo, vengan a saludarnos. Por favor. Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer. Esperamos un poquito de gratitud”, expresó Tata, uno de los referentes del grupo, en un video difundido en redes sociales.

Otro de los integrantes reforzó el mensaje y explicó que el malestar viene creciendo desde hace varias semanas, especialmente después de la derrota en el clásico ante Orlando City. “Nosotros estamos desde el primer día. Y siempre estamos, perdamos o ganemos, apoyando al Inter Miami. Queremos que por lo menos nos saluden y agradezcan todo el esfuerzo que hacemos nosotros en la previa y durante los partidos”, remarcaron.

LIONEL MESSI INTER MIAMI HINCHADA LA FAMILIA
La bandera gigante de

La bandera gigante de "La Familia" en honor a Lionel Messi en Inter Miami.

Después del partido también apareció la voz de Cachito, histórico referente argentino de la hinchada de Inter Miami durante los primeros años del club en la MLS. A través de un duro descargo en redes sociales, tomó distancia de la protesta de “La Familia” y cuestionó directamente a quienes impulsaron los cantos contra los jugadores.

“Con respecto a lo que pasó en la cancha hoy, que la hinchada, ‘barra’, no llevó banderas porque no los saludaban, no sé bien cuál fue la historia. Me parece una idiotez”, expresó.

Además, apuntó contra la contradicción de algunos hinchas que criticaron al plantel durante el partido pero luego buscaron acercarse a los futbolistas. “Encima, cuando sale Suárez por atrás, lo aplauden y le piden fotos. Flaco, o está todo bien o está todo mal”, lanzó.

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Cachito también fue mucho más duro al analizar el presente de la barra y aseguró que el ambiente cambió completamente desde la llegada masiva de nuevos integrantes. “Y después, ‘jugadores, la concha de su madre’, puteándolos cuando vamos ganando 2-0... Lamentablemente se llenó de boludos. Los que estábamos antes, cuando arrancamos con el Inter, nos corrieron de lado, se llenó de tarados y estos son los resultados”, disparó.

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