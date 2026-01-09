9 de enero de 2026 Inicio
Lucas Pratto seguirá su carrera en el exterior y jugará la Libertadores con un particular equipo

A los 37 años, el delantero argentino afrontará un desafío internacional con un club chileno y buscará alcanzar un registro histórico continental.

Lucas Pratto va por la marca goleadora en la Copa Libertadores.

  • Lucas Pratto jugará en Coquimbo Unido durante 2026 tras su breve paso por Sarmiento.
  • El delantero disputará la Copa Libertadores con el último campeón del fútbol chileno.
  • Acumula 30 goles en el certamen continental y quedó a dos del récord argentino histórico.
  • A los 37 años, afrontará su segunda experiencia en Chile con un contrato por una temporada.

El recorrido profesional de Lucas Pratto sumará un nuevo capítulo a partir de la próxima temporada. Luego de un paso corto por Sarmiento de Junín, donde apenas logró sumar nueve partidos oficiales, el delantero decidió continuar su carrera fuera de la Argentina y aceptar una propuesta que lo mantendrá vigente en el plano internacional.

El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva.
La elección de su próximo destino no resulta menor dentro del contexto sudamericano. El atacante se incorporará a Coquimbo Unido, club que llega como último campeón del fútbol chileno y que afrontará compromisos continentales durante 2026. En ese marco, el arribo del delantero aparece como una apuesta fuerte en términos de experiencia y recorrido.

Más allá del desafío colectivo, la nueva etapa también tendrá un objetivo personal destacado. El atacante buscará convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de la Copa Libertadores, una meta que lo encuentra a escasa distancia del récord vigente y que suma un condimento especial a su continuidad deportiva.

Lucas Pratto Coquimbo Unido
Lucas Pratto afrontará un nuevo desafío internacional en el fútbol chileno.

Los números de Lucas Pratto en su carrera

La trayectoria de Lucas Pratto se caracteriza por una extensa carrera en múltiples ligas y continentes, donde se consolidó como un delantero con gran presencia física y capacidad goleadora. Surgido en Boca, su recorrido profesional incluye pasos por clubes de Argentina, Chile, Brasil, Europa y Paraguay, acumulando más de 650 partidos y cerca de 175 goles oficiales a lo largo de distintas competencias sudamericanas y del viejo continente.

En su etapa inicial, el atacante tuvo experiencias en Tigre y en el Lyn Oslo noruego antes de volver al país para vestir la camiseta de Unión. Su primer ciclo internacional significativo fue en Universidad Católica de Chile, donde marcó 16 goles en 46 encuentros, lo que le abrió puertas en Europa con el Genoa. Sin embargo, fue en Sudamérica donde consolidó su carrera: con Vélez Sarsfield disputó más de 200 partidos y anotó más de 50 goles, mientras que con Atlético Mineiro de Brasil firmó 41 conquistas en más de 100 duelos, evidenciando su protagonismo ofensivo.

Posteriormente, su llegada a River aportó goles y rendimiento sostenido: en más de 100 compromisos convirtió 26 tantos, muchos de ellos en competencias nacionales e internacionales, lo que lo llevó a ser figura en la conquista de la Copa Libertadores 2018. Más allá de su paso por Europa con el Feyenoord, donde no logró marcar, Pratto continuó alternando roles entre clubes como Defensa y Justicia y Olimpia de Paraguay antes de su posterior regreso al fútbol argentino.

Lucas Pratto en Vélez
Lucas Pratto suma más de 650 partidos, cerca de 175 goles y 30 tantos en la Copa Libertadores.

En la Copa Libertadores, específicamente, el delantero ha dejado una marca notable con 30 goles en 96 partidos, repartidos entre cuatro equipos diferentes: River, Vélez, Atlético Mineiro y Universidad Católica. Esa producción lo sitúa a solo dos tantos de igualar el récord de Daniel Onega como máximo goleador argentino en la historia de la competición.

