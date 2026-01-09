Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

El arquero, Mauricio Nievas, se descompensó en el entrenamiento, fue reanimado en el predio y permanecía internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. “Está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares”, llevó tranquilidad el entrenador, Cristian Díaz.

Un gran susto vivió el fútbol del Ascenso argentino luego que un jugador de Deportivo Madryn se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento .

El tenso momento se vivió en la mañana de este jueves en el predio del equipo chubutense, cuando el arquero, Mauricio Nievas, se desplomó durante la práctica , pero rápidamente fue atendido por el cuerpo técnico y el personal de salud del club.

Según informaron, al jugador le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo. A través de las redes sociales, el propio club explicó que dentro del predio y “con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia , y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

En el video, el doctor Marcelo Ballari, sostuvo que a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador, más el apoyo de oxígeno y todo el personal del club “tuvo éxito la atención porque se inició rápido las maniobras de reanimación y el paciente salió del paro”.

Posteriormente, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola , donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

Embed - Club Social y Deportivo Madryn on Instagram: "SITUACIÓN DEL ARQUERO MAURICIO NIEVAS En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad. El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones."

El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.

El entrenador de Deportivo Madryn, Cristian Díaz, reveló cómo está Mauricio Nievas

Tras el susto por la descompensación del arquero Mauricio Nievas, el director técnico de Deportivo Madryn, Cristian Díaz, habló para aclarar la situación.

“Como club, protegimos la situación hasta que él esté bien. Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones”, señaló en diálogo con DSports Radio.

Por otra parte, remarcó tener conciencia “real” de cómo actuar en este tipo de casos, porque “a mí me pasó que me asusté y me paralicé”, pese al mal momento, Díaz aseguró que “Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila”.

“El sentimiento y la sensación que tuvimos todos fue el peor, este tipo de situaciones se dan en un abrir y cerrar de ojos”, agregó Díaz.