9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

El arquero, Mauricio Nievas, se descompensó en el entrenamiento, fue reanimado en el predio y permanecía internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. “Está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares”, llevó tranquilidad el entrenador, Cristian Díaz.

Por
Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Instagram

Un gran susto vivió el fútbol del Ascenso argentino luego que un jugador de Deportivo Madryn se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento.

Lucas Pratto va por la marca goleadora en la Copa Libertadores.
Te puede interesar:

Lucas Pratto seguirá su carrera en el exterior y jugará la Libertadores con un particular equipo

El tenso momento se vivió en la mañana de este jueves en el predio del equipo chubutense, cuando el arquero, Mauricio Nievas, se desplomó durante la práctica, pero rápidamente fue atendido por el cuerpo técnico y el personal de salud del club.

Según informaron, al jugador le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar gracias a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia, lo que resultó clave para estabilizarlo. A través de las redes sociales, el propio club explicó que dentro del predio y “con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

En el video, el doctor Marcelo Ballari, sostuvo que a partir de maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y la utilización del desfibrilador, más el apoyo de oxígeno y todo el personal del club “tuvo éxito la atención porque se inició rápido las maniobras de reanimación y el paciente salió del paro”.

Embed - Club Social y Deportivo Madryn on Instagram: "SITUACIÓN DEL ARQUERO MAURICIO NIEVAS En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad. El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones."
View this post on Instagram

Posteriormente, Nievas fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

El arquero es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al club portuario.

El entrenador de Deportivo Madryn, Cristian Díaz, reveló cómo está Mauricio Nievas

Tras el susto por la descompensación del arquero Mauricio Nievas, el director técnico de Deportivo Madryn, Cristian Díaz, habló para aclarar la situación.

“Como club, protegimos la situación hasta que él esté bien. Por suerte el club estaba preparado y equipado para afrontar una situación así. Nievas empezó a tener convulsiones y todos nos asustamos y temimos lo peor. Siempre hay que tener todos los elementos posibles para estas situaciones”, señaló en diálogo con DSports Radio.

Por otra parte, remarcó tener conciencia “real” de cómo actuar en este tipo de casos, porque “a mí me pasó que me asusté y me paralicé”, pese al mal momento, Díaz aseguró que “Mauricio está bien y ya pudo ser visitado por sus compañeros y sus familiares, la familia ya está tranquila”.

“El sentimiento y la sensación que tuvimos todos fue el peor, este tipo de situaciones se dan en un abrir y cerrar de ojos”, agregó Díaz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva.

El look de Paulo Dybala que se viralizó: nunca pierde la elegancia

El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia.

El grande del fútbol argentino que se mostró interesado en Frank Fabra tras su salida de Boca

Santiago Beltrán, del amateurismo al arco de River en el inicio del 2026.

Fue delantero, estudia Economía y será el arquero titular de River en el arranque de 2026

Ezequiel Neira está en Venezuela desde hace dos años y este año Carabobo debe jugar la Fase 2 de la Libertadores

El duro relato de un jugador argentino en Venezuela: "Hoy está más tranquilo que antes"

El 10 y la pelota, la imagen que mejor retrata su vida.

La leyenda de Garrafa: José Luis Sánchez, del potrero a la eternidad

Los hinchas del rojo esperan que en este 2026 retome el buen nivel.

El look de Kevin Lomónaco que se robó todas las miradas: mezcló over size con musculosa

Rating Cero

Marixa Balli le contestó a Yanina Latorre.

Marixa Balli destrozó a Yanina Latorre: "Yo decidí tener los pies en la tierra y laburar"

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 11 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 16 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 39 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 50 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora