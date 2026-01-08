8 de enero de 2026 Inicio
El grande del fútbol argentino que se mostró interesado en Frank Fabra tras su salida de Boca

El lateral analiza su futuro luego de haberse quedado con el pase en su poder. En Boedo siguen de cerca su situación deportiva.

El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia.

  • Un club histórico del fútbol local inició contactos por el lateral colombiano tras su salida del conjunto de la Ribera.
  • El jugador quedó con el pase en su poder luego de cerrar una etapa extensa en Boca.
  • El interés surge en medio de un mercado condicionado por ventas y limitaciones económicas.
  • La posible operación depende de definiciones deportivas y salariales del futbolista.

Frank Fabra está viviendo días de definiciones luego de haber puesto punto final a su largo ciclo en Boca. Con el pase en su poder, el lateral izquierdo comenzó a aparecer en el radar de otros equipos del ámbito local que buscan experiencia y recorrido en el puesto.

Entre esos clubes se encuentra San Lorenzo, que analiza alternativas para reforzar el sector izquierdo de la defensa. En ese marco, el nombre del colombiano surgió como una opción posible por jerarquía y disponibilidad inmediata.

Desde el entorno dirigencial del Ciclón hubo un primer acercamiento informal para conocer las condiciones contractuales del futbolista y su predisposición a continuar su carrera en el fútbol argentino luego de una década en el Xeneize.

Por el momento no existe una propuesta formal y el futuro de Fabra permanece abierto. El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia, mientras define si seguir compitiendo a nivel local resulta compatible con sus expectativas deportivas y personales.

Los números de Frank Fabra en Boca

Durante su etapa en Boca, Frank Fabra acumuló una extensa cantidad de partidos oficiales y en su mejor momento fue uno de los laterales con mejor nivel en el fútbol argentino. A lo largo de su paso por el club disputó 244 encuentros en todas las competencias, en donde aportó presencia ofensiva con 14 goles y 32 asistencias, números destacados para su posición.

Frank Fabra festejo gol Boca Rosario Central 2022

Además de su aporte dentro del campo, Fabra formó parte de planteles que conquistaron nueve títulos, Su despedida se produjo luego de su último entrenamiento en diciembre, cerrando una etapa marcada por protagonismo, logros y también momentos de fuerte exposición.

