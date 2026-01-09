9 de enero de 2026 Inicio
Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

El equipo brasileño Fluminense informó que su entrenador, de 44 años, será intervenido quirúrgicamente este sábado, y se perderá parte de la pretemporada.

El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

El entrenador argentino Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular en Brasil, el próximo sábado, según informó el club brasileño Fluminense. La intervención, que fue determinada con antelación y no sería "de urgencia", lo haría perder parte de la pretemporada con el equipo carioca.

"El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10 de enero). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días. Si no se toma una decisión médica al respecto, volverá a dirigir los entrenamientos el lunes (12 de enero)", expresó en un comunicado el Flu, en una noticia que sorprendió al fútbol sudamericano.

El director técnico se encontraba realizando la pretemporada con el plantel desde el 2 de enero, de cara al comienzo del Campeonato Carioca, previsto para el miércoles 14/1 frente a Madureira. Sin embargo, esta operación pone en duda su presencia en el primer partido oficial del equipo de Río de Janeiro.

El argentino asumió el mando del Tricolor a finales de septiembre tras dejar San Pablo y desde entonces dirigió 18 partidos, logrando 11 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Bajo su dirección, el equipo consiguió la clasificación directa a la Libertadores y avanzó hasta las semifinales de la Copa de Brasil (perdió con Vasco da Gama).

El oriundo de La Pampa tiene una vasta experiencia como entrenador. Debutó como técnico en Lanús y luego emigró al Barcelona de Ecuador. En Argentina también dirigió a Racing de Avellaneda entre 2012 y 2014. Además, transitó varios países: México (Santos Laguna); Ecuador (Liga de Quito), España (Deportivo Alavés); Paraguay (Cerro Porteño) y Colombia (Independiente Medellín).

