9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Boca quedó a un paso de contratar a su primer refuerzo: cómo es el acuerdo

El conjunto Xeneize logró un acuerdo con Atlético Nacional, quien decidió liberar al futbolista de los entrenamientos para evitar cualquier tipo de lesión o inconveniente. El delantero se sumará al plantel de Claudio Úbeda en los próximos días.

Por
El delantero colombiano Mariano Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases

El delantero colombiano Mariano Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases

Redes sociales

Boca comenzó el año a puro movimientos en el mercado de pases y logró cerrar la llegada del primer refuerzo en el equipo de Claudio Úbeda, de cara a lo que será la temporada 2026 donde volverá a jugar la Copa Libertadores.

El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia.
Te puede interesar:

El grande del fútbol argentino que se mostró interesado en Frank Fabra tras su salida de Boca

Luego de largas negociaciones, la gestión de Juan Román Riquelme logró un acuerdo con sus pares de Atlético Nacional para sellar la llegada del delantero colombiano Marino Hinestroza, quien cedió en sus pretensiones para que el traspaso se termine concretando.

Además, El Verde logró adquirir el porcentaje restante de la ficha de Hinestroza que le pertenecía al Colombus Crew de Estados Unidos y así poder finalizar el acuerdo con el Xeneize. Se espera que el futbolista viaje en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años al conjunto de La Ribera.

Según detalló el periodista Germán García Grova, la operación se cerró luego que Boca comprara el 80 por ciento de la ficha del atacante de 23 años en 5 millones de dólares y el Verdolaga se quedara con un 20% restante del pase del jugador.

Ante esto, el conjunto de Medellín optó por liberar al futbolista de los entrenamientos para evitar cualquier tipo de lesión o inconveniente que entorpezca las negociaciones con el conjunto argentino.

Marino Hinestroza

De esta manera, Úbeda ya tiene su primer refuerzo para lo que será este semestre con triple competencia entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Quién es Mariano Hinestroza, el primer refuerzo de Boca en el 2026

El delantero, Mariano Hinestroza, nacido hace 25 años en la ciudad colombiana de Cali, debutó en el Orsomarso de la Segunda División de Colombia en 2018 donde jugó un partido. Al año siguiente, el colombiano se sumó a América de Cali para formar parte de sus categorías inferiores y, en 2020, fue cedido al Palmeiras de Brasil, también a sus juveniles.

Lamentablemente en ambos equipos no logró sumar minutos en primera por lo que en 2022 se fue libre a Pachuca de México donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año. Este rendimiento hizo que el Columbus Crew posara sus ojos en él y lo contrate por 3 millones de dólares en enero de 2024.

En Estados Unidos disputó 22 partidos, marcó 2 goles y, a los seis meses, salió cedido a Atlético Nacional que terminó comprando su pase en 1.5 millones de dólares tras el primer semestre donde conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización.

Ya en el 2025, Hinestroza se volvió un jugador fundamental en el Verdolaga, coronándose campeón en la Superliga de Colombia y logrando el bicampeonato de la Copa Colombia: con la camiseta de Nacional el delantero disputó 45 encuentros y marcó 8 goles.

Este buen rendimiento le valió para ser convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay, pero terminó debutando en la siguiente doble fecha ante Perú.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Bomba en Boca: otro futbolista se despidió del club y complica a Claudio Úbeda

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel

Milton Delgado, indiscutido en Boca y en el radar del fútbol internacional.

Dos equipos del exterior preguntaron por un futbolista de Boca con paso por la Selección argentina

Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus fútbolistas

Boca anunció la renovación y mejora de contratos de varios de sus futbolistas: quiénes son

El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.

Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

Rating Cero

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Ambos cruzaron publicaciones y sus seguidores dejaron sus comentarios.

Romance 2026: quién es la nueva pareja de Nico González, el jugador de la Selección Argentina

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

El eje emocional del relato surge cuando Alejandro se ve obligado a proteger a Isabel en lugar de cumplir la orden de eliminarla.
play

Esta película a pura acción y con una cruda realidad llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana: cuál es

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.
play

Gente que conocemos en vacaciones es la nueva película de Netflix con una historia romántica que atrapa a todos: cuál es la historia

últimas noticias

play
Paso fronterizo de Ituzaingó. 

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Hace 56 minutos
Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

Hace 1 hora
play
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Hace 1 hora
Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Hace 1 hora
El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

Hace 1 hora