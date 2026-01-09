Boca quedó a un paso de contratar a su primer refuerzo: cómo es el acuerdo

El conjunto Xeneize logró un acuerdo con Atlético Nacional, quien decidió liberar al futbolista de los entrenamientos para evitar cualquier tipo de lesión o inconveniente. El delantero se sumará al plantel de Claudio Úbeda en los próximos días.

El delantero colombiano Mariano Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases

Boca comenzó el año a puro movimientos en el mercado de pases y logró cerrar la llegada del primer refuerzo en el equipo de Claudio Úbeda, de cara a lo que será la temporada 2026 donde volverá a jugar la Copa Libertadores.

El grande del fútbol argentino que se mostró interesado en Frank Fabra tras su salida de Boca

Luego de largas negociaciones, la gestión de Juan Román Riquelme logró un acuerdo con sus pares de Atlético Nacional para sellar la llegada del delantero colombiano Marino Hinestroza , quien cedió en sus pretensiones para que el traspaso se termine concretando.

Además, El Verde logró adquirir el porcentaje restante de la ficha de Hinestroza que le pertenecía al Colombus Crew de Estados Unidos y así poder finalizar el acuerdo con el Xeneize. Se espera que el futbolista viaje en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años al conjunto de La Ribera.

Según detalló el periodista Germán García Grova, la operación se cerró luego que Boca comprara el 80 por ciento de la ficha del atacante de 23 años en 5 millones de dólares y el Verdolaga se quedara con un 20% restante del pase del jugador.

Ante esto, el conjunto de Medellín optó por liberar al futbolista de los entrenamientos para evitar cualquier tipo de lesión o inconveniente que entorpezca las negociaciones con el conjunto argentino.

Marino Hinestroza

De esta manera, Úbeda ya tiene su primer refuerzo para lo que será este semestre con triple competencia entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Quién es Mariano Hinestroza, el primer refuerzo de Boca en el 2026

El delantero, Mariano Hinestroza, nacido hace 25 años en la ciudad colombiana de Cali, debutó en el Orsomarso de la Segunda División de Colombia en 2018 donde jugó un partido. Al año siguiente, el colombiano se sumó a América de Cali para formar parte de sus categorías inferiores y, en 2020, fue cedido al Palmeiras de Brasil, también a sus juveniles.

Lamentablemente en ambos equipos no logró sumar minutos en primera por lo que en 2022 se fue libre a Pachuca de México donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año. Este rendimiento hizo que el Columbus Crew posara sus ojos en él y lo contrate por 3 millones de dólares en enero de 2024.

En Estados Unidos disputó 22 partidos, marcó 2 goles y, a los seis meses, salió cedido a Atlético Nacional que terminó comprando su pase en 1.5 millones de dólares tras el primer semestre donde conquistó la Copa Colombia y el Torneo Finalización.

Ya en el 2025, Hinestroza se volvió un jugador fundamental en el Verdolaga, coronándose campeón en la Superliga de Colombia y logrando el bicampeonato de la Copa Colombia: con la camiseta de Nacional el delantero disputó 45 encuentros y marcó 8 goles.

Este buen rendimiento le valió para ser convocado por el entrenador argentino Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Brasil y Paraguay, pero terminó debutando en la siguiente doble fecha ante Perú.