Fue delantero, estudia Economía y será el arquero titular de River en el arranque de 2026

Un juvenil del plantel afronta un escenario inédito tras una seguidilla de lesiones y movimientos que alteraron el mapa del arco en el inicio de la temporada.

Santiago Beltrán

Santiago Beltrán, del amateurismo al arco de River en el inicio del 2026.

  • Santiago Beltrán, de 21 años, aparece como primera opción ante las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión y la salida de Jeremías Ledesma.
  • El arquero viene de disputar 15 partidos en Reserva durante el cierre de 2025, con ocho vallas invictas tras superar una lesión ligamentaria.
  • Su debut no oficial se dio en julio de 2024 frente a Millonarios de Colombia, rival que River volverá a enfrentar en la pretemporada.
  • El guardameta combina su desarrollo futbolístico con estudios universitarios en la carrera de Economía en la UBA.

El comienzo de 2026 encuentra a River ante una coyuntura particular en uno de los puestos más sensibles del equipo. Con el calendario a punto de ponerse en marcha y la pretemporada como antesala inmediata, el arco aparece como un foco de atención inesperado dentro de la planificación deportiva.

La sucesión de lesiones y salidas generó un escenario que remite a situaciones recientes, aunque con matices propios. En ese contexto, Santiago Beltrán emerge como una solución de urgencia, pero también como una apuesta que puede marcar un punto de inflexión en su carrera profesional.

El joven arquero atraviesa un momento decisivo, no solo por la posibilidad de sumar minutos en los amistosos preparatorios, sino también por la chance concreta de asumir la titularidad en el inicio del Torneo Apertura. La responsabilidad llega temprano, pero respaldada por un proceso que, aunque poco convencional, muestra señales de crecimiento sostenido.

Santiago Beltrán arquero 3
Quién es Santiago Beltrán, el arquero sorpresa de River

Santiago Beltrán, de 21 años, quedó en el centro de la escena tras confirmarse que Franco Armani sufre un desgarro en el gemelo, que Ezequiel Centurión continúa su recuperación por una fractura en el radio y que Jeremías Ledesma ya no forma parte del plantel tras su partida a Rosario Central. Ese combo de circunstancias lo posiciona como arquero principal en el arranque del año.

No es la primera vez que el contexto lo empuja a dar un paso al frente. A mediados de 2024, con Armani afectado a la Selección Argentina y Centurión cedido a Independiente Rivadavia, tuvo su estreno no oficial frente a Millonarios de Colombia, rival que volverá a cruzarse en el primer amistoso del 11 de enero. Aquella tarde ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo y recibió el gol del empate.

El recorrido formativo de Beltrán es atípico. Hasta los 17 años no pasó por estructuras profesionales: su aprendizaje se dio en torneos amateurs junto a amigos. Además, durante su infancia jugó como delantero hasta los 12 años, cuando decidió cambiar de posición y ponerse los guantes, una elección que redefinió su camino.

Su llegada a River se produjo recién en Quinta División, tras apenas dos semanas de pruebas que convencieron al cuerpo técnico. Desde entonces, el club apostó por un arquero en desarrollo que incluso fue sparring de la Selección Argentina en Miami. En el cierre de 2025, tras dejar atrás una lesión de rodilla, sumó continuidad en Reserva con números sólidos.

Santiago Beltrán arquero 2
En paralelo, Beltrán sostiene una faceta poco habitual en el alto rendimiento: estudia Economía en la UBA, convencido de la importancia de la formación académica. Mientras se entrena en San Martín de los Andes junto a referentes como Armani y Marcelo Barovero, incorporado al staff técnico, se prepara para un debut que puede llegar tanto en los amistosos ante Millonarios y Peñarol como en la primera fecha oficial frente a Barracas Central.

