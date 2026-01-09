El look de Paulo Dybala que se viralizó: nunca pierde la elegancia Las imágenes muestran una faceta serena y cuidada fuera del campo. Su futuro deportivo, en cambio, sigue envuelto en incertidumbre. Por + Seguir en







El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva. Instagram @paulodybala

El futbolista aparece con un estilismo sobrio y relajado que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Predominan tonos tierra y prendas clásicas que refuerzan una imagen cuidada y atemporal.

Las imágenes muestran una faceta más tranquila, lejos de las canchas.

Mientras su look se viraliza, en Italia crecen las dudas sobre su continuidad en el club romano. Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos de una cancha. El delantero argentino se hizo viral por una serie de fotos en las que se lo ve con un look cuidado y elegante, que despertó elogios tanto de seguidores del fútbol como de la moda.

En las imágenes, Dybala posa sentado en un banco de jardín, con un conjunto de inspiración clásica. Lleva un pantalón en tono marrón claro, de caída recta, acompañado por un suéter oscuro y una campera en gamas tierra que aporta estructura sin perder naturalidad. El calzado negro, de diseño limpio, termina de cerrar una estética equilibrada y prolija.

Dybala Instagram El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva con un estilo que transmite sencillez y buen gusto, gracias a prendas que destacan por su corte y paleta cromática. Una vez más, el cordobés demuestra que su presencia impone estilo incluso en escenas cotidianas.

Dybala Instagram En Italia dudan de la continuidad de Dybala en Roma Mientras las fotos recorren las redes, el presente deportivo de Dybala atraviesa un momento delicado. En Italia, el medio partidario Forza Roma advirtió que la certeza que rodeaba al argentino en temporadas anteriores ya no es la misma y que su futuro dentro del club está bajo análisis.

Según información atribuida al periodista Fabrizio Romano, las negociaciones para renovar su contrato no avanzan y permanecen estancadas. Aunque en octubre el director deportivo Florent Ghisolfi Massara había quedado en retomar las charlas con el entorno del jugador, por ahora todo permanece en pausa.

Dybala - Roma En ese escenario reaparece el interés de Boca. Desde Italia reconocen que el club argentino sigue atento, aunque consideran poco probable una salida inmediata. La posibilidad más concreta estaría ligada al mercado de mitad de año, cuando el futbolista se acerque al final de su vínculo. De todos modos, desde el entorno del jugador aseguran que Dybala confía en revertir la situación con rendimiento y seguir en Roma.