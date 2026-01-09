9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El look de Paulo Dybala que se viralizó: nunca pierde la elegancia

Las imágenes muestran una faceta serena y cuidada fuera del campo. Su futuro deportivo, en cambio, sigue envuelto en incertidumbre.

Por
El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva.

El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva.

Instagram @paulodybala
  • El futbolista aparece con un estilismo sobrio y relajado que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
  • Predominan tonos tierra y prendas clásicas que refuerzan una imagen cuidada y atemporal.
  • Las imágenes muestran una faceta más tranquila, lejos de las canchas.
  • Mientras su look se viraliza, en Italia crecen las dudas sobre su continuidad en el club romano.

Paulo Dybala volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos de una cancha. El delantero argentino se hizo viral por una serie de fotos en las que se lo ve con un look cuidado y elegante, que despertó elogios tanto de seguidores del fútbol como de la moda.

Lucas Pratto va por la marca goleadora en la Copa Libertadores.
Te puede interesar:

Lucas Pratto seguirá su carrera en el exterior y jugará la Libertadores con un particular equipo

En las imágenes, Dybala posa sentado en un banco de jardín, con un conjunto de inspiración clásica. Lleva un pantalón en tono marrón claro, de caída recta, acompañado por un suéter oscuro y una campera en gamas tierra que aporta estructura sin perder naturalidad. El calzado negro, de diseño limpio, termina de cerrar una estética equilibrada y prolija.

Dybala

El delantero se mostró dando una imagen tranquila y reflexiva con un estilo que transmite sencillez y buen gusto, gracias a prendas que destacan por su corte y paleta cromática. Una vez más, el cordobés demuestra que su presencia impone estilo incluso en escenas cotidianas.

Dybala

En Italia dudan de la continuidad de Dybala en Roma

Mientras las fotos recorren las redes, el presente deportivo de Dybala atraviesa un momento delicado. En Italia, el medio partidario Forza Roma advirtió que la certeza que rodeaba al argentino en temporadas anteriores ya no es la misma y que su futuro dentro del club está bajo análisis.

Según información atribuida al periodista Fabrizio Romano, las negociaciones para renovar su contrato no avanzan y permanecen estancadas. Aunque en octubre el director deportivo Florent Ghisolfi Massara había quedado en retomar las charlas con el entorno del jugador, por ahora todo permanece en pausa.

Dybala - Roma

En ese escenario reaparece el interés de Boca. Desde Italia reconocen que el club argentino sigue atento, aunque consideran poco probable una salida inmediata. La posibilidad más concreta estaría ligada al mercado de mitad de año, cuando el futbolista se acerque al final de su vínculo. De todos modos, desde el entorno del jugador aseguran que Dybala confía en revertir la situación con rendimiento y seguir en Roma.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: Te va a echar Florentino

Picante cruce entre Simeone y Vinicius Jr en el clásico madrileño: "Te va a echar Florentino"

El defensor evalúa distintos escenarios, entre los que se encuentra un eventual regreso a Colombia.

El grande del fútbol argentino que se mostró interesado en Frank Fabra tras su salida de Boca

Santiago Beltrán, del amateurismo al arco de River en el inicio del 2026.

Fue delantero, estudia Economía y será el arquero titular de River en el arranque de 2026

Ezequiel Neira está en Venezuela desde hace dos años y este año Carabobo debe jugar la Fase 2 de la Libertadores

El duro relato de un jugador argentino en Venezuela: "Hoy está más tranquilo que antes"

Lionel Messi tiene una línea de vinos: syrah y primitivo.

Messi elige este vino premium para mezclar con gaseosa: cuánto cuesta y cómo conseguirlo

El 10 y la pelota, la imagen que mejor retrata su vida.

La leyenda de Garrafa: José Luis Sánchez, del potrero a la eternidad

Rating Cero

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Martín Demichelis se salvó de la tragedia gracias a los rescatistas de José Ignacio. 

Milagroso rescate de Martín Demichelis y sus hijos tras quedar atrapados en el mar de Uruguay

últimas noticias

Adiós a los respaldos en 2026: cuál es la nueva tendencia. 

Adiós a los respaldos en las camas: esta es la tendencia que podés sumar a tu habitación

Hace 26 minutos
Los pasajeros pudieron descender por sus propios medios

Se prendió fuego un colectivo en San Telmo: no hubo heridos de gravedad

Hace 36 minutos
Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

Hace 52 minutos
Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.

El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Hace 56 minutos
Se esperan tormentas en el país.

Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Hace 1 hora