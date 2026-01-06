7 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

River Feminista manifestó un "repudio absoluto" ante la posible incorporación de Sebastián Villa al equipo

El colectivo de socias e hinchas rechazó los rumores sobre el desembarco del delantero colombiano, quien posee una condena firme por violencia de género.

Por
Sebastián Villa: el supuesto sondeo de River Plate puso en alerta a una agrupación feminista del equipo de Núñez. 

Sebastián Villa: el supuesto sondeo de River Plate puso en alerta a una agrupación feminista del equipo de Núñez. 

La Nación

La agrupación River Feminista publicó este lunes un duro comunicado para frenar la llegada de Sebastián Villa al club de Núñez durante el presente mercado de pases. El actual extremo de Independiente Rivadavia de Mendoza cuenta con una sentencia judicial de junio de 2023 por lesiones leves agravadas por el vínculo contra su ex pareja, Daniela Cortés. Ante el deseo manifiesto del futbolista de vestir la banda roja, las integrantes del colectivo exigieron coherencia con los valores institucionales y sociales de la entidad millonaria.

Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.
Te puede interesar:

Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

El texto difundido por la organización calificó la transferencia como una posibilidad "incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar". A pesar de que la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo negó ofertas formales, el silencio sobre los antecedentes del jugador despertó la indignación de una parte de la masa societaria. Los rumores instalaron un clima de tensión que traspasó el ámbito meramente futbolístico.

En el comunicado, publicado en la cuenta oficial de la agrupación, compartieron una imagen con la cara de Sebastián Villa y una contundente frase: "Ante los rumores, decimos ¡no!". Aclararon también que la Justicia lo sobreseyó en una segunda causa, en la cual llegó a un acuerdo con la víctima, lo que no lo eximió de sus cargos. "No implicó que se hubiera acreditado la inocencia del denunciado", argumentaron en el enunciado sobre el caso.

Embed

Florencia Ottone, abogada e integrante de la agrupación, conversó en exclusiva con El Destape y ratificó la postura del colectivo frente a esta situación. "Estamos en estado de alerta porque el solo hecho de que sea una posibilidad generó en nosotras la necesidad de alzar la voz", explicó la letrada sobre la reacción inmediata. Para las activistas, la contratación de un deportista condenado por la justicia rompe con los principios de respeto e integridad que River Plate promueve históricamente.

La representante del grupo subrayó que la desmentida oficial de la directiva debería haber ocurrido de forma automática para evitar el daño a la imagen del club. "Sostenemos que no debería siquiera haber corrido el rumor y que, en todo caso, la dirigencia debería haberlo desmentido automáticamente", reclamó Ottone durante la entrevista. Hasta el momento, el colectivo no planea medidas de fuerza adicionales bajo la premisa de que la institución actuará con razonabilidad.

La repercusión del mensaje fue inmediata y sumó adhesiones tanto de hombres como de mujeres dentro de la comunidad millonaria. Según la integrante de River Feminista, existe una consigna común entre los socios sobre la ejemplaridad de quienes representan a la institución en el campo de juego. El comunicado incluso traspasó las fronteras nacionales y obtuvo visibilidad en medios de Brasil, país donde el delantero tuvo sondeos recientes.

El reclamo de River Feminista ante la posible llegada de Sebastián Villa:

La organización rechazó a través de un conciso comunicado en sus cuentas de Instagram y X. En el texto compartido recordaron el proceso judicial del actual delantero de la 'Lepra' mendocina. El escrito sostiene que la situación procesal de Villa colisiona con la responsabilidad social de River. "El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate", sentenciaron con dureza en el documento oficial.

Ottone lamentó la falta de diálogo directo con las autoridades del club y criticó el distanciamiento de la conducción con los asociados. "Nadie se puso en contacto con nosotras y desconocemos si lo hicieron con otra organización, aunque tampoco era algo que esperábamos", comentó sobre el vínculo actual. La abogada remarcó que los jugadores deben representar a la institución no solo en lo deportivo, sino también en la vida cotidiana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Copa Argentina 2026 comenzará el 18 de enero.

La Copa Argentina confirmó las fechas de los 32avos de final: cuándo debutarán Boca y River

El torneo Apertura 2026 empezará el 22 de enero.

Confirmaron el fixture de las primeras 12 fechas del torneo Apertura 2026: los partidos de Boca y River

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Bomba en River: un futbolista se despidió del club y complica a Marcelo Gallardo

El juvenil continuará su carrera en Olimpia, que se queda con la mitad de su ficha.

El pibe de River que no suma minutos y que se va a jugar a un grande del continente: llamativo caso

Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

Nasif pasó por Inferiores, Reserva y Primera de River antes de relanzar su carrera tras una larga lesión.
play

Promesa de River, fue goleador en otro club y ahora jugará la Libertadores tras una dura lesión

Rating Cero

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

La actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban se casaron en 2006, luego de conocerse en una cena organizada por el gobierno australiano en Los Ángeles.

Después de 19 años de matrimonio, Nicole Kidman se separó del músico country Keith Urban

Noelia Marzol publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram.

Noelia Marzol llevará a la Justicia a una psicóloga tras una grave acusación sobre su familia: qué pasó

Stan estaría muy cera de pasar al universo DC.

De Marvel a DC: la nueva estrella que se incorporaría al mundo de Batman

Romina Gaetani se sometió a un análisis llamado informe de riesgo tras la denuncia por violencia de género contra su ex. 

Romina Gaetani se sometió a un examen clave tras denunciar a su expareja por violencia de género: de qué se trata

Jamie Campbell Bower en Stranger Things.
play

Stranger Things: Jamie Campbell Bower reconoció que se siente "aliviado" de dejar de interpretar a Vecna

últimas noticias

Fabián Cubero le dedicó un sentido video a su hija Allegra por sus 15 años.

Fabián Cubero sorprendió a su hija Allegra con un emotivo video por sus 15 años en plena interna con Nicole Neumann

Hace 1 hora
play
Nicolás Pacheco fue asesinado en 2013 en la sede porteña de Racing ubicada en el barrio de Villa del Parque.

Racing tendrá que pagar $200 millones por el asesinato del periodista Nicolás Pacheco

Hace 1 hora
La víctima fatal fue identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, de 45 años.

Trágico accidente en la Ruta 40: falleció un bombero tras combatir incendios en Chubut

Hace 1 hora
Gallardo podría perder una pieza clave en el equipo.

Bomba en River: un referente del Millonario está en la mira del Genoa de De Rossi

Hace 1 hora
Sebastián Villa: el supuesto sondeo de River Plate puso en alerta a una agrupación feminista del equipo de Núñez. 

River Feminista manifestó un "repudio absoluto" ante la posible incorporación de Sebastián Villa al equipo

Hace 1 hora