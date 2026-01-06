River Feminista manifestó un "repudio absoluto" ante la posible incorporación de Sebastián Villa al equipo El colectivo de socias e hinchas rechazó los rumores sobre el desembarco del delantero colombiano, quien posee una condena firme por violencia de género. Por + Seguir en







Sebastián Villa: el supuesto sondeo de River Plate puso en alerta a una agrupación feminista del equipo de Núñez. La Nación

La agrupación River Feminista publicó este lunes un duro comunicado para frenar la llegada de Sebastián Villa al club de Núñez durante el presente mercado de pases. El actual extremo de Independiente Rivadavia de Mendoza cuenta con una sentencia judicial de junio de 2023 por lesiones leves agravadas por el vínculo contra su ex pareja, Daniela Cortés. Ante el deseo manifiesto del futbolista de vestir la banda roja, las integrantes del colectivo exigieron coherencia con los valores institucionales y sociales de la entidad millonaria.

El texto difundido por la organización calificó la transferencia como una posibilidad "incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar". A pesar de que la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo negó ofertas formales, el silencio sobre los antecedentes del jugador despertó la indignación de una parte de la masa societaria. Los rumores instalaron un clima de tensión que traspasó el ámbito meramente futbolístico.

En el comunicado, publicado en la cuenta oficial de la agrupación, compartieron una imagen con la cara de Sebastián Villa y una contundente frase: "Ante los rumores, decimos ¡no!". Aclararon también que la Justicia lo sobreseyó en una segunda causa, en la cual llegó a un acuerdo con la víctima, lo que no lo eximió de sus cargos. "No implicó que se hubiera acreditado la inocencia del denunciado", argumentaron en el enunciado sobre el caso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Feminista (@riverfeminista) Florencia Ottone, abogada e integrante de la agrupación, conversó en exclusiva con El Destape y ratificó la postura del colectivo frente a esta situación. "Estamos en estado de alerta porque el solo hecho de que sea una posibilidad generó en nosotras la necesidad de alzar la voz", explicó la letrada sobre la reacción inmediata. Para las activistas, la contratación de un deportista condenado por la justicia rompe con los principios de respeto e integridad que River Plate promueve históricamente.

La representante del grupo subrayó que la desmentida oficial de la directiva debería haber ocurrido de forma automática para evitar el daño a la imagen del club. "Sostenemos que no debería siquiera haber corrido el rumor y que, en todo caso, la dirigencia debería haberlo desmentido automáticamente", reclamó Ottone durante la entrevista. Hasta el momento, el colectivo no planea medidas de fuerza adicionales bajo la premisa de que la institución actuará con razonabilidad.

La repercusión del mensaje fue inmediata y sumó adhesiones tanto de hombres como de mujeres dentro de la comunidad millonaria. Según la integrante de River Feminista, existe una consigna común entre los socios sobre la ejemplaridad de quienes representan a la institución en el campo de juego. El comunicado incluso traspasó las fronteras nacionales y obtuvo visibilidad en medios de Brasil, país donde el delantero tuvo sondeos recientes. El reclamo de River Feminista ante la posible llegada de Sebastián Villa: La organización rechazó a través de un conciso comunicado en sus cuentas de Instagram y X. En el texto compartido recordaron el proceso judicial del actual delantero de la 'Lepra' mendocina. El escrito sostiene que la situación procesal de Villa colisiona con la responsabilidad social de River. "El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate", sentenciaron con dureza en el documento oficial. Ottone lamentó la falta de diálogo directo con las autoridades del club y criticó el distanciamiento de la conducción con los asociados. "Nadie se puso en contacto con nosotras y desconocemos si lo hicieron con otra organización, aunque tampoco era algo que esperábamos", comentó sobre el vínculo actual. La abogada remarcó que los jugadores deben representar a la institución no solo en lo deportivo, sino también en la vida cotidiana.