Los posibles equipos a los que podría ir Cuti Romero antes del Mundial 2026

El defensor podría dejar la Premier League para sumarse a uno de los grandes de Europa.

Con solo 26 años

Con solo 26 años, el defensor vive un presente que lo ubica entre los mejores centrales del planeta.

  • Cuti Romero, figura del Tottenham y de la Selección argentina, podría cambiar de liga antes del Mundial 2026.
  • El defensor cordobés, actual capitán de los Spurs, se encuentra en la mira de tres gigantes del fútbol español.
  • Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona estarían interesados en ficharlo durante los próximos mercados de pases.
  • Su rendimiento en la Premier League lo ubica como uno de los defensores más destacados del mundo.

Cristian “Cuti” Romero atraviesa un presente inmejorable en el Tottenham, donde no solo se consolidó como líder defensivo sino también como capitán. Sin embargo, su futuro podría estar lejos de Inglaterra. A menos de un año y medio del Mundial 2026, el zaguero de la Selección argentina figura en la agenda de tres grandes de España: Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona.

La posibilidad de que el defensor cambie de rumbo no sorprende. Su nivel en la Premier League y en la Albiceleste, donde fue pieza clave en los títulos de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022 y en las Eliminatorias para el próximo Mundial, lo convirtieron en uno de los jugadores más cotizados del mercado europeo. De concretarse una transferencia, el cordobés daría el salto a una de las ligas más competitivas del mundo justo antes de la gran cita internacional.

El Atlético de Madrid ya había mostrado interés por Romero en el último mercado de pases, aunque las negociaciones no prosperaron. Los Colchoneros, bajo la dirección de Diego Simeone, volverán a insistir por su incorporación. Aún así, el Real Madrid y el Barcelona también estarían dispuestos a entrar en la disputa por el central argentino, cuya proyección y liderazgo encajan en los planes de ambos clubes para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada.

Cholo Simeone

Los números de Cuti Romero en Tottenham

Desde su llegada a los Spurs en 2021, Cristian Romero disputó 97 partidos de Premier League y un total de 116 encuentros oficiales entre todas las competiciones, con siete goles convertidos. En la actual temporada 2024/25 ya suma 17 presencias y un tanto, siendo uno de los jugadores más regulares del equipo.

Su impacto en el club londinense fue inmediato, ya que pasó de ser una apuesta a convertirse en uno de los centrales más sólidos de la liga inglesa. La intensidad, el anticipo y el liderazgo que demuestra en el campo le valieron el reconocimiento de sus compañeros y del cuerpo técnico, que le confió la cinta de capitán.

Cuti Romero Tottenham

Antes de llegar a Inglaterra, el defensor había tenido pasos destacados por Atalanta y Genoa en la Serie A italiana, donde acumuló más de 100 partidos y 9 goles. También defendió los colores de Belgrano de Córdoba en sus inicios, sumando experiencia en el fútbol argentino antes de su salto a Europa.

Su palmarés con la Selección argentina incluye títulos en la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de la reciente conquista de la Europa League con el Tottenham en 2025.

